Після ампутації ноги переїхав на Волинь та працевлаштувався: історія бійця із Запоріжжя

Після ампутації ноги переїхав на Волинь та працевлаштувався: історія бійця із Запоріжжя
З початку повномасштабного вторгнення Руслан Якоб служив у зоні бойових дій. Там, під час виконання одного з бойових завдань, чоловік отримав поранення, яке призвело до ампутації ноги. Після реабілітації чоловік переїхав на Волинь та працевлаштувався.

Історію бійця, який родом із Запоріжжя розповіли в обласному центрі зайнятості, пише Суспільне.

У рідному місті Руслан працював плавильником металу на тамтешньому заводі "МОТОР СІЧ". Нині ж працює лаборантом спектрального аналізу на одному із підприємств Горохівщини.

Ветерана не лише забезпечили роботою, а й подбало про комфорт робочого місця: закупили необхідні меблі, встановили пандуси, облаштували зону відпочинку, максимально адаптували робоче місце для нового члена колективу.

Роботодавець своєю чергою скористався компенсаційною програмою від служби зайнятості, завдяки якій всі витрати на облаштування робочого місця йому повернули.
Після ампутації ноги переїхав на Волинь та працевлаштувався: історія бійця із Запоріжжя

Загалом, з початку 2024 року, 65 волинських роботодавців скористалися компенсацією фактичних витрат за облаштування 69-ти робочих місць працевлаштованих людей з інвалідністю.

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Теги: Волинь, ампутація, боєць
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