На Волині горіла господарська будівля
Сьогодні, 18:36
Рятувальники Луцького району приборкали займання господарчої будівлі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 10:53 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Шклинь Городищенської громади горить господарська будівля.
На місце події направлено рятувальників 9 ДПРЧ з міста Горохів.
Надзвичайники за допомогою водяного ствола ліквідували займання, пожежу повністю ліквідовано о 11:52.
Імовірна причина пожежі – встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 10:53 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Шклинь Городищенської громади горить господарська будівля.
На місце події направлено рятувальників 9 ДПРЧ з міста Горохів.
Надзвичайники за допомогою водяного ствола ліквідували займання, пожежу повністю ліквідовано о 11:52.
Імовірна причина пожежі – встановлюється.
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