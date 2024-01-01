На Волині горіла господарська будівля





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні о 10:53 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Шклинь Городищенської громади горить господарська будівля.



На місце події направлено рятувальників 9 ДПРЧ з міста Горохів.

Надзвичайники за допомогою водяного ствола ліквідували займання, пожежу повністю ліквідовано о 11:52.



Імовірна причина пожежі – встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники Луцького району приборкали займання господарчої будівлі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні о 10:53 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Шклинь Городищенської громади горить господарська будівля.На місце події направлено рятувальників 9 ДПРЧ з міста Горохів.Надзвичайники за допомогою водяного ствола ліквідували займання, пожежу повністю ліквідовано о 11:52.Імовірна причина пожежі – встановлюється.

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