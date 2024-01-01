На Волині горіла господарська будівля

На Волині горіла господарська будівля
Рятувальники Луцького району приборкали займання господарчої будівлі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні о 10:53 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Шклинь Городищенської громади горить господарська будівля.

На місце події направлено рятувальників 9 ДПРЧ з міста Горохів.
Надзвичайники за допомогою водяного ствола ліквідували займання, пожежу повністю ліквідовано о 11:52.

Імовірна причина пожежі – встановлюється.
На Волині горіла господарська будівля

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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