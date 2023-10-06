Синоптики розповіли, коли в Україні очікувати снігопадів





Про це під час брифінгу сказала речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, відповідаючи на питання, коли можна очікувати снігову погоду в різних регіонах України, не тільки у Карпатах, передає кореспондент



«Якщо говорити про такий сніг, щоб утримувався тривалий сніговий покрив, у найближчій синоптичній перспективі, то там, де ми можемо говорити безпосередньо про якісь практичні показники, до кінця жовтня поки що взагалі у нас без опадів. А якраз-таки у перших числах листопада вже буде зміна синоптичної ситуації. І там дійсно може на території України, за розрахунками, які є станом на сьогодні, утворитися циклон, який вже може принести опади принаймні змішаної фази, тобто дощ, подекуди з мокрим снігом», - пояснила Птуха.



За її словами, тенденція останніх років говорить про те, що все частіше холодний період скорочується, принаймні десь на 10-15 днів.



«Восени він (цей період — ред.) ... може трохи відтермінуватися. За рахунок глобальних змін стає більше теплих періодів, і середньодобові температури (і взагалі середньомісячні температури) більшість останніх років - вище кліматичної норми, і це утримується впродовж останніх років», - констатувала речниця.



Вона поінформувала, що в Україні очікується, що в більшості холодних місяців середньомісячна температура буде вище кліматичної норми - навіть на 1,5-2 градуси, якщо глобально говорити про холодний період.



«Але, звичайно, є і певні винятки. Наприклад, для листопада і грудня, можливо, вона (температура — ред.) все ж таки буде близькою (до кліматичної норми — ред.). Загальна тенденція, звичайно, до потепління (спостерігається — ред.), але це абсолютно не виключає затоків холоду, арктичного повітря. Ми — сезонна країна, ці затоки холоду можуть бути, але просто їхня тривалість останніми роками дедалі скорочується», - зазначила Птуха.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До кінця жовтня по Україні не спостерігатиметься масових опадів, як-от сніг. Але в перших числах листопада може утворитися циклон, який принесе дощ, подекуди з мокрим снігом.Про це під час брифінгу сказала речниця Укргідрометцентру, відповідаючи на питання, коли можна очікувати снігову погоду в різних регіонах України, не тільки у Карпатах, передає кореспондент Укрінформу «Якщо говорити про такий сніг, щоб утримувався тривалий сніговий покрив, у найближчій синоптичній перспективі, то там, де ми можемо говорити безпосередньо про якісь практичні показники, до кінця жовтня поки що взагалі у нас без опадів. А якраз-таки у перших числах листопада вже буде зміна синоптичної ситуації. І там дійсно може на території України, за розрахунками, які є станом на сьогодні, утворитися циклон, який вже може принести опади принаймні змішаної фази, тобто дощ, подекуди з мокрим снігом», - пояснила Птуха.За її словами, тенденція останніх років говорить про те, що все частіше холодний період скорочується, принаймні десь на 10-15 днів.«Восени він (цей період — ред.) ... може трохи відтермінуватися. За рахунок глобальних змін стає більше теплих періодів, і середньодобові температури (і взагалі середньомісячні температури) більшість останніх років - вище кліматичної норми, і це утримується впродовж останніх років», - констатувала речниця.Вона поінформувала, що в Україні очікується, що в більшості холодних місяців середньомісячна температура буде вище кліматичної норми - навіть на 1,5-2 градуси, якщо глобально говорити про холодний період.«Але, звичайно, є і певні винятки. Наприклад, для листопада і грудня, можливо, вона (температура — ред.) все ж таки буде близькою (до кліматичної норми — ред.). Загальна тенденція, звичайно, до потепління (спостерігається — ред.), але це абсолютно не виключає затоків холоду, арктичного повітря. Ми — сезонна країна, ці затоки холоду можуть бути, але просто їхня тривалість останніми роками дедалі скорочується», - зазначила Птуха.

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