Синоптики розповіли, коли в Україні очікувати снігопадів

Синоптики розповіли, коли в Україні очікувати снігопадів
До кінця жовтня по Україні не спостерігатиметься масових опадів, як-от сніг. Але в перших числах листопада може утворитися циклон, який принесе дощ, подекуди з мокрим снігом.

Про це під час брифінгу сказала речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, відповідаючи на питання, коли можна очікувати снігову погоду в різних регіонах України, не тільки у Карпатах, передає кореспондент Укрінформу.

«Якщо говорити про такий сніг, щоб утримувався тривалий сніговий покрив, у найближчій синоптичній перспективі, то там, де ми можемо говорити безпосередньо про якісь практичні показники, до кінця жовтня поки що взагалі у нас без опадів. А якраз-таки у перших числах листопада вже буде зміна синоптичної ситуації. І там дійсно може на території України, за розрахунками, які є станом на сьогодні, утворитися циклон, який вже може принести опади принаймні змішаної фази, тобто дощ, подекуди з мокрим снігом», - пояснила Птуха.

За її словами, тенденція останніх років говорить про те, що все частіше холодний період скорочується, принаймні десь на 10-15 днів.

«Восени він (цей період — ред.) ... може трохи відтермінуватися. За рахунок глобальних змін стає більше теплих періодів, і середньодобові температури (і взагалі середньомісячні температури) більшість останніх років - вище кліматичної норми, і це утримується впродовж останніх років», - констатувала речниця.

Вона поінформувала, що в Україні очікується, що в більшості холодних місяців середньомісячна температура буде вище кліматичної норми - навіть на 1,5-2 градуси, якщо глобально говорити про холодний період.

«Але, звичайно, є і певні винятки. Наприклад, для листопада і грудня, можливо, вона (температура — ред.) все ж таки буде близькою (до кліматичної норми — ред.). Загальна тенденція, звичайно, до потепління (спостерігається — ред.), але це абсолютно не виключає затоків холоду, арктичного повітря. Ми — сезонна країна, ці затоки холоду можуть бути, але просто їхня тривалість останніми роками дедалі скорочується», - зазначила Птуха.

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Теги: Погода, Україна, сніг
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