Україна повернула тіла ще 501 полеглого захисника

Україна за результатами репатріаційних заходів повернула на підконтрольну територію тіла 501 полеглого оборонця.Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.Вдалося повернути тіла 382 захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку, 6 тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку, 4 полеглих на Запорізькому напрямку, 7 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку.Також повернули один корпус з моргу на території рф.Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після цього тіла оборонців передадуть їхнім рідним для гідного поховання.Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.