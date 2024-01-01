Україна повернула тіла ще 501 полеглого захисника
Сьогодні, 15:47
Україна за результатами репатріаційних заходів повернула на підконтрольну територію тіла 501 полеглого оборонця.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Вдалося повернути тіла 382 захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку, 6 тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку, 4 полеглих на Запорізькому напрямку, 7 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку.
Також повернули один корпус з моргу на території рф.
Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після цього тіла оборонців передадуть їхнім рідним для гідного поховання.
Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
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Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Вдалося повернути тіла 382 захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку, 6 тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку, 4 полеглих на Запорізькому напрямку, 7 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку.
Також повернули один корпус з моргу на території рф.
Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після цього тіла оборонців передадуть їхнім рідним для гідного поховання.
Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.
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