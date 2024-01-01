Україна повернула тіла ще 501 полеглого захисника

Україна повернула тіла ще 501 полеглого захисника
Україна за результатами репатріаційних заходів повернула на підконтрольну територію тіла 501 полеглого оборонця.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Вдалося повернути тіла 382 захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців з Мар’їнського напрямку, 6 тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку, 4 полеглих на Запорізькому напрямку, 7 тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку.

Також повернули один корпус з моргу на території рф.

Репатрійовані тіла та останки будуть перевезені до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих. Після цього тіла оборонців передадуть їхнім рідним для гідного поховання.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

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Теги: Росія, Україна, війна
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