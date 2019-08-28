Судитимуть волинянина, який стріляв у рідних і поліцію

Судитимуть волинянина, який стріляв у рідних і поліцію
Прокурори керували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 38-річним жителем міста Ківерці замаху на умисне вбивство кількох осіб, в тому числі малолітньої дитини, домашнього насильства, незаконного поводження зі зброєю, хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї та посягання на життя працівників правоохоронного органу.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської огбласної прокуратури.

За даними слідства, чоловік з грудня 2023 до червня 2024 року чинив фізичне та психологічне насильство щодо рідної сестри та 11-річного племінника.

Крім того, увечері 22 червня 2024 року, перебуваючи вдома в стані алкогольного сп’яніння, він двічі вистрілив із гладкоствольної рушниці в двері кімнати, в якій перебували рідні – й вони не постраждали лиш тому, що втекли через вікно.

Надалі чоловік уже стріляв у працівників поліції, які прибули на виклик, та їхній автомобіль, відтак пошкодив службове авто й поранив громадянина, який знаходився в салоні іншої автівки поруч.

Незаконні дії зловмисника були припинені працівниками поліції.

Вироку суду чоловік очікуватиме під вартою.

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Теги: волинянин, стрілянина, поліція
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