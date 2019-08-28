Судитимуть волинянина, який стріляв у рідних і поліцію

Прокурори керували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 38-річним жителем міста Ківерці замаху на умисне вбивство кількох осіб, в тому числі малолітньої дитини, домашнього насильства, незаконного поводження зі зброєю, хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї та посягання на життя працівників правоохоронного органу.Про це повідомили у пресслужбі Волинської огбласної прокуратури.За даними слідства, чоловік з грудня 2023 до червня 2024 року чинив фізичне та психологічне насильство щодо рідної сестри та 11-річного племінника.Крім того, увечері 22 червня 2024 року, перебуваючи вдома в стані алкогольного сп’яніння, він двічі вистрілив із гладкоствольної рушниці в двері кімнати, в якій перебували рідні – й вони не постраждали лиш тому, що втекли через вікно.Надалі чоловік уже стріляв у працівників поліції, які прибули на виклик, та їхній автомобіль, відтак пошкодив службове авто й поранив громадянина, який знаходився в салоні іншої автівки поруч.Незаконні дії зловмисника були припинені працівниками поліції.Вироку суду чоловік очікуватиме під вартою.