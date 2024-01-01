Лукашенко хоче бути на переговорах щодо війни в Україні — інакше «завтра пів країни доведеться віддати»

Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь має бути присутня на переговорах щодо врегулювання російсько-української війни, адже там нібито будуть обговорювати білоруські інтереси.



Про це він сказав під час зустрічі з ученими та учасниками білоруських антарктичних експедицій, передає близький до Лукашенка Telegram-канал «Пул Первого», пише



Самопроголошений білоруський лідер сказав, що попередив про потребу Білорусі бути на переговорах, зокрема, російського очільника володимира путіна. Він пояснює, що це «наша проблема» і він, мовляв, не хоче, щоб на перемовинах «розв'язували наші питання без нас».



«Вони там не відтяпають до Гомеля Полісся. Не в цьому річ. Але вони можуть ухвалити такі рішення, що завтра половину країни доведеться віддати», — каже Лукашенко.



За його словами, Україна публічно заявляє, що на переговорах Білорусі не має бути, і це Лукашенко пояснює тим, що «їм такі білоруси не потрібні, їм потрібні продажні, які скрізь здадуть свої позиції, свої інтереси».



«А все чому? Тому що Лукашенка не зламаєш, не нахилиш, він буде відстоювати свої інтереси», — додав білоруський лідер.



Білорусь у війні рф проти України



Білорусь не відправляла до України власних військ, але надала свою територію для російських військ, які здійснюють обстріли України; приймала на лікування військових рф; проводила спільні з росією військові навчання.



У Мін'юсті України зазначали, що Міноборони Білорусі діє в інтересах військово-політичного керівництва росії та сприяло організації підготовки та безпосередньої збройної агресії проти України.



Сам Лукашенко активно підтримує політику путіна. З-поміж іншого, Білорусь звинувачують у причетності до депортації українських дітей зі сходу України. Лукашенко назвав це «оздоровленням» дітей і заявив, що продовжуватиме це робити. Водночас Лукашенко поширює наративи російської пропаганди, «демонізуючи» західні країни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент Білорусізаявив, що Білорусь має бути присутня на переговорах щодо врегулювання російсько-української війни, адже там нібито будуть обговорювати білоруські інтереси.Про це він сказав під час зустрічі з ученими та учасниками білоруських антарктичних експедицій, передає близький до Лукашенка Telegram-канал «Пул Первого», пише Громадське Самопроголошений білоруський лідер сказав, що попередив про потребу Білорусі бути на переговорах, зокрема, російського очільника володимира путіна. Він пояснює, що це «наша проблема» і він, мовляв, не хоче, щоб на перемовинах «розв'язували наші питання без нас».«Вони там не відтяпають до Гомеля Полісся. Не в цьому річ. Але вони можуть ухвалити такі рішення, що завтра половину країни доведеться віддати», — каже Лукашенко.За його словами, Україна публічно заявляє, що на переговорах Білорусі не має бути, і це Лукашенко пояснює тим, що «їм такі білоруси не потрібні, їм потрібні продажні, які скрізь здадуть свої позиції, свої інтереси».«А все чому? Тому що Лукашенка не зламаєш, не нахилиш, він буде відстоювати свої інтереси», — додав білоруський лідер.Білорусь не відправляла до України власних військ, але надала свою територію для російських військ, які здійснюють обстріли України; приймала на лікування військових рф; проводила спільні з росією військові навчання.У Мін'юсті України зазначали, що Міноборони Білорусі діє в інтересах військово-політичного керівництва росії та сприяло організації підготовки та безпосередньої збройної агресії проти України.Сам Лукашенко активно підтримує політику путіна. З-поміж іншого, Білорусь звинувачують у причетності до депортації українських дітей зі сходу України. Лукашенко назвав це «оздоровленням» дітей і заявив, що продовжуватиме це робити. Водночас Лукашенко поширює наративи російської пропаганди, «демонізуючи» західні країни.

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