На війні загинув герой з Волині Василь Манзюк

На війні загинув герой з Волині Василь Манзюк
На війні загинув Герой з Волині Василь Манзюк.

Про це повідомили в Оваднівській громаді.

"З сумом повідомляємо про чергову втрату в нашій громаді. Здобуваючи незалежність України, на війні загинув житель села Охнівка Манзюк Василь Миколайович. Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя та оголошує в громаді триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час та місце поховання буде повідомлено згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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