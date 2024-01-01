На війні загинув герой з Волині Василь Манзюк

Василь Манзюк.



Про це



"З сумом повідомляємо про чергову втрату в нашій громаді. Здобуваючи незалежність України, на війні загинув житель села Охнівка Манзюк Василь Миколайович. Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя та оголошує в громаді триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час та місце поховання буде повідомлено згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили в Оваднівській громаді."З сумом повідомляємо про чергову втрату в нашій громаді. Здобуваючи незалежність України, на війні загинув житель села Охнівка Манзюк Василь Миколайович. Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя та оголошує в громаді триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час та місце поховання буде повідомлено згодом.

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