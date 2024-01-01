На війні загинув герой з Волині Василь Манзюк
Сьогодні, 14:16
На війні загинув Герой з Волині Василь Манзюк.
Про це повідомили в Оваднівській громаді.
"З сумом повідомляємо про чергову втрату в нашій громаді. Здобуваючи незалежність України, на війні загинув житель села Охнівка Манзюк Василь Миколайович. Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя та оголошує в громаді триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час та місце поховання буде повідомлено згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили в Оваднівській громаді.
"З сумом повідомляємо про чергову втрату в нашій громаді. Здобуваючи незалежність України, на війні загинув житель села Охнівка Манзюк Василь Миколайович. Оваднівська сільська рада висловлює щирі співчуття родині загиблого Героя та оголошує в громаді триденну жалобу", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час та місце поховання буде повідомлено згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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