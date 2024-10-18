Орбан заявив, що План перемоги України «викликав у нього жах»





За словами лідера країни, що нині головує в Раді ЄС, почуте під час виступу українського гаранта в парламенті "не могло не викликати в нього жах", пише



Орбан закликав Євросоюз змінити свою "погано організовану, погано втілену, погано прораховану" стратегію щодо війни в Україні. Це означає "не більше зброї, а припинення вогню і мирні переговори".



Політик заявив, що проситиме канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона від імені ЄС "розпочати перемовини з Росією, щоб швидше знайти вихід з цієї ситуації".



Зеленський пожартував, що під час засідання Ради ЄС у Брюсселі "принаймні привітався" з Орбаном, коментуючи можливу напругу між Києвом і Будапештом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан на своїй сторінці у Facebook відреагував на оприлюднення Президентом України Володимиром Зеленським Плану перемоги.За словами лідера країни, що нині головує в Раді ЄС, почуте під час виступу українського гаранта в парламенті "не могло не викликати в нього жах", пише LB.ua закликав Євросоюз змінити свою "погано організовану, погано втілену, погано прораховану" стратегію щодо війни в Україні. Це означає "не більше зброї, а припинення вогню і мирні переговори".Політик заявив, що проситиме канцлера Німеччинита президента Франціївід імені ЄС "розпочати перемовини з Росією, щоб швидше знайти вихід з цієї ситуації".Зеленський пожартував, що під час засідання Ради ЄС у Брюсселі "принаймні привітався" з Орбаном, коментуючи можливу напругу між Києвом і Будапештом.

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