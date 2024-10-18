Орбан заявив, що План перемоги України «викликав у нього жах»

Орбан заявив, що План перемоги України «викликав у нього жах»
Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан на своїй сторінці у Facebook відреагував на оприлюднення Президентом України Володимиром Зеленським Плану перемоги.

За словами лідера країни, що нині головує в Раді ЄС, почуте під час виступу українського гаранта в парламенті "не могло не викликати в нього жах", пише LB.ua.

Орбан закликав Євросоюз змінити свою "погано організовану, погано втілену, погано прораховану" стратегію щодо війни в Україні. Це означає "не більше зброї, а припинення вогню і мирні переговори".

Політик заявив, що проситиме канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона від імені ЄС "розпочати перемовини з Росією, щоб швидше знайти вихід з цієї ситуації".

Зеленський пожартував, що під час засідання Ради ЄС у Брюсселі "принаймні привітався" з Орбаном, коментуючи можливу напругу між Києвом і Будапештом.

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Теги: Росія, Україна, війна
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