Залужний про мобілізацію жінок: зробимо це, тільки якщо треба буде захищати Європу
Сьогодні, 12:14
Колишній головнокомандувач ЗСУ, а тепер посол України у Великій Британії Валерій Залужний вважає, що в Україні можуть запровадити мобілізацію жінок, якщо доведеться захищати Європу від повномасштабної війни.
Про це він сказав під час розмови з журналістами в Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House), пише Громадське.
У Залужного спитали, коли Україна почне призивати до війська пів мільйона жінок, «щоб заповнити прогалини у своїх Збройних силах».
Той відповів, що якщо буде потрібно мобілізувати жінок для захисту Європи від повномасштабної війни, то «ми, без сумніву, зробимо це».
«Але я думаю, що насамперед ми маємо запобігти такій широкомасштабній війні в Європі, яка була у 1939 році, іншими способами й не призиваючи українських жінок», — сказав Залужний.
Раніше він висловлювався проти мобілізації чоловіків віком 18-25 років. За його словами, молодь потрібно максимально берегти. Однак ексголовнокомандувач все ж припускав залучення молоді до війни, але лише за крайньої потреби, коли «буде загроза існуванню держави як такої».
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Про це він сказав під час розмови з журналістами в Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House), пише Громадське.
У Залужного спитали, коли Україна почне призивати до війська пів мільйона жінок, «щоб заповнити прогалини у своїх Збройних силах».
Той відповів, що якщо буде потрібно мобілізувати жінок для захисту Європи від повномасштабної війни, то «ми, без сумніву, зробимо це».
«Але я думаю, що насамперед ми маємо запобігти такій широкомасштабній війні в Європі, яка була у 1939 році, іншими способами й не призиваючи українських жінок», — сказав Залужний.
Раніше він висловлювався проти мобілізації чоловіків віком 18-25 років. За його словами, молодь потрібно максимально берегти. Однак ексголовнокомандувач все ж припускав залучення молоді до війни, але лише за крайньої потреби, коли «буде загроза існуванню держави як такої».
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