Залужний про мобілізацію жінок: зробимо це, тільки якщо треба буде захищати Європу

Валерій Залужний вважає, що в Україні можуть запровадити мобілізацію жінок, якщо доведеться захищати Європу від повномасштабної війни.



Про це він сказав під час розмови з журналістами в Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House), пише



У Залужного спитали, коли Україна почне призивати до війська пів мільйона жінок, «щоб заповнити прогалини у своїх Збройних силах».



Той відповів, що якщо буде потрібно мобілізувати жінок для захисту Європи від повномасштабної війни, то «ми, без сумніву, зробимо це».



«Але я думаю, що насамперед ми маємо запобігти такій широкомасштабній війні в Європі, яка була у 1939 році, іншими способами й не призиваючи українських жінок», — сказав Залужний.



Раніше він висловлювався проти мобілізації чоловіків віком 18-25 років. За його словами, молодь потрібно максимально берегти. Однак ексголовнокомандувач все ж припускав залучення молоді до війни, але лише за крайньої потреби, коли «буде загроза існуванню держави як такої».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній головнокомандувач ЗСУ, а тепер посол України у Великій Британіївважає, що в Україні можуть запровадити мобілізацію жінок, якщо доведеться захищати Європу від повномасштабної війни.Про це він сказав під час розмови з журналістами в Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House), пише Громадське У Залужного спитали, коли Україна почне призивати до війська пів мільйона жінок, «щоб заповнити прогалини у своїх Збройних силах».Той відповів, що якщо буде потрібно мобілізувати жінок для захисту Європи від повномасштабної війни, то «ми, без сумніву, зробимо це».«Але я думаю, що насамперед ми маємо запобігти такій широкомасштабній війні в Європі, яка була у 1939 році, іншими способами й не призиваючи українських жінок», — сказав Залужний.Раніше він висловлювався проти мобілізації чоловіків віком 18-25 років. За його словами, молодь потрібно максимально берегти. Однак ексголовнокомандувач все ж припускав залучення молоді до війни, але лише за крайньої потреби, коли «буде загроза існуванню держави як такої».

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