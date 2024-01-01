У Луцьку безплатно навчають учасників бойових дій та ветеранів війни англійської мови





Так хочуть допомогти ветеранам повернутися до цивільного життя і знайти роботу, розповіла Ярослава Семенюк.



З її слів, у рамках проєкту цього року на навчання планують набрати 50 людей. Зараз безплатні курси англійської мови відвідує 16 учасників бойових дій.



"Найбільше нас цікавлять військові з ампутаціями, тобто тим людям, яким буде дуже важко працевлаштуватися в Україні, а будуть знати мову, зможуть працювати онлайн", — каже Ярослава Семенюк.



Після закінчення першого рівня військові отримають сертифікат від міністерства освіти й науки України.



Це вже другий проєкт, який організовують у мовній школі, каже Ярослава Семенюк. Перший проєкт реалізували у 2022 році, коли школа дарувала безплатне навчання для випускників, батьки яких загинули на війні. Це було безплатне навчання з української мови та історії. Зі слів Ярослави Семенюк, в цьому році є теж шість договорів і шість випускників луцьких шкіл займаються безплатно історією України.



Навчання з іноземної мови відбуваються двічі на тиждень за змішаним форматом, каже педагогиня Ірина Цицик. Група складається з чотирьох людей.



"Я завжди роблю записи уроків для того, якщо хтось щось не зрозумів, не почув, хоче повторити, має можливість цю. Також дається домашнє завдання. В мене є велика практика роботи з дорослими, то я вам скажу що в цих групах хочуть вчитися", — говорить педагогиня.



Курси англійської мови відвідує володимирчанин Валерій Костюк. Захищати країну, каже, пішов добровольцем з перших днів повномасштабної війни. Нині проходить реабілітацію після поранень.



"Моя ціль вільніше володіти англійською мовою, тому що я економіст за спеціальністю і це б мені допомагало", — каже учасник бойових дій.



Анастасії Басистій — 26. Вона — наймолодша в групі. У 18 років, розповідає дівчина, підписала контракт з 14-ою окремою механізованою бригадою. На той момент уже служив її тато та брат.



"Про курси дізналася з ветеранського простору "Шлях додому". До цього були певні знання зі школи, але якогось підтвердженого рівня не було, а зараз почала так нормально вчити і зрозуміла, що я взагалі нічого не знала", — каже учасниця бойових дій.



Безплатні курси англійської мови для ветеранів організували за підтримки меценатів зі США, каже Ярослава Семенюк.

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