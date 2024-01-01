На Волині горів будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місце події прибули вогнеборці 1-го державного пожежно-рятувального загону та МПО с. Красноволя, які подали на гасіння один водяний ствол. Пожежу локалізували о 4:59, а ліквідували о 5:27.



Потерпілих немає. Причина пожежі — коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 17 жовтня о 3:35 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Матейки Луцького району Колківської громади.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місце події прибули вогнеборці 1-го державного пожежно-рятувального загону та МПО с. Красноволя, які подали на гасіння один водяний ствол. Пожежу локалізували о 4:59, а ліквідували о 5:27.Потерпілих немає. Причина пожежі — коротке замикання електромережі.

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