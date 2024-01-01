На Волині горів будинок

На Волині горів будинок
17 жовтня о 3:35 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Матейки Луцького району Колківської громади.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місце події прибули вогнеборці 1-го державного пожежно-рятувального загону та МПО с. Красноволя, які подали на гасіння один водяний ствол. Пожежу локалізували о 4:59, а ліквідували о 5:27.

Потерпілих немає. Причина пожежі — коротке замикання електромережі.
На Волині горів будинок

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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