На Волині горів будинок

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17 жовтня о 3:35 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Матейки Луцького району Колківської громади.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події прибули вогнеборці 1-го державного пожежно-рятувального загону та МПО с. Красноволя, які подали на гасіння один водяний ствол. Пожежу локалізували о 4:59, а ліквідували о 5:27.
Потерпілих немає. Причина пожежі — коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події прибули вогнеборці 1-го державного пожежно-рятувального загону та МПО с. Красноволя, які подали на гасіння один водяний ствол. Пожежу локалізували о 4:59, а ліквідували о 5:27.
Потерпілих немає. Причина пожежі — коротке замикання електромережі.
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