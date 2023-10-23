На Волині водій автівки збив велосипедиста





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 17 жовтня, на автодорозі поблизу села Борохів.



27-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем Opel Combo, допустив наїзд на велосипедиста, 36-річного лучанина, який рухався узбіччям дороги у попутному напрямку.



Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Водій автомобіля тверезий, транспортні засоби поліцейські вилучили.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ківерцівщині внаслідок ДТП постраждав велосипедист: поліція розпочала кримінальне провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 17 жовтня, на автодорозі поблизу села Борохів.27-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем Opel Combo, допустив наїзд на велосипедиста, 36-річного лучанина, який рухався узбіччям дороги у попутному напрямку.Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Водій автомобіля тверезий, транспортні засоби поліцейські вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.

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