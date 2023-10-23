На Волині водій автівки збив велосипедиста

На Волині водій автівки збив велосипедиста
На Ківерцівщині внаслідок ДТП постраждав велосипедист: поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 17 жовтня, на автодорозі поблизу села Борохів.

27-річний житель Рівненської області, керуючи автомобілем Opel Combo, допустив наїзд на велосипедиста, 36-річного лучанина, який рухався узбіччям дороги у попутному напрямку.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Водій автомобіля тверезий, транспортні засоби поліцейські вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
На Волині водій автівки збив велосипедиста

Досудове розслідування триває.

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Теги: Волинь, ДТП, велосипедист
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