Волинський та інші напрямки фронту: яка ситуація станом на ранок 18 жовтня

Розпочалась 968 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ситуація на фронті залишається напруженою. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень.Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 62 авіаудари, зокрема, скинув 113 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4060 обстрілів, з них 125 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько 1450 дронів-камікадзе.Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Миропілля, Писарівка, Старий Салтів, Ямполівка, Торське, Лиман, Твердохлібове, Сіверськ, Званівка, Часів Яр, Курахове, Антонівка, Велика Новосілка, Щербинівка, Торецьк, Переїзне, Велика Новосілка, Зелене Поле, Тимирівка.За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і одну іншу важливу ціль противника.На Харківському напрямку ворог сім разів безуспішно штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової, Вишневого та Надії.На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Греківки, Дружелюбівки, Катеринівки, Новомихайлівки, Новосадового, Невського, Торського, Серебрянки, Кремінної та Білогорівки. На Краматорському напрямку окупанти атакували вісім разів у районах Григорівки, Міньківки, Часового Яру та Іванівського.На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак у бік Торецька, Неліпівки та поблизу Щербинівки.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Промінь, Сухий Яр, Новоторецьке, Михайлівка, Лисівка, Селидове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Промінь та Селидове.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Катеринівки, Антонівки та Георгіївки. Окрім цього, ворог атакував поблизу Ізмайлівки, Новодмитрівки, Курахового, Гірника, Костянтинівки, Зоряного, Гострого та Водяного.На Времівському напрямку противник здійснив 11 штурмів наших позицій в районах Вугледара та Левадного.На Оріхівському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога поблизу Новоандріївки. П’ять разів безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали 31 авіудар 58 КАБами по власній території.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1530 осіб. Також українські воїни знешкодили 13 танків, 51 бойову броньовану машину, 23 артилерійські системи, 48 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 93 автомобілі та 2 одиниці спеціальної техніки.