Уночі росія запустила по Україні 135 ударних дронів

Уночі росія запустила по Україні 135 ударних дронів
У ніч на 18 жовтня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Shahed" та дронами невстановленого типу (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ.).

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

Станом на 08.30 радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 135-ти ворожих безпілотників. Повітряний напад відбиває авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.

В результаті протиповітряного бою збито 80 ворожих БпЛА в Одеській, Сумській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській, Хмельницькій, Рівненській, Харківській, Херсонській, Волинській, Вінницькій областях.

44 російських безпілотники локаційно втрачено, 2 – полетіли в Білорусь, до 10-ти ворожих БпЛА – в повітряному просторі центральних областей України.

Бойова робота триває.

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Теги: Росія, Україна, війна
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