Скільки коштує мед на Волині

Скільки коштує мед на Волині
Осінь – час, коли природа готується до зимового сну, а люди прагнуть зміцнити свій імунітет перед холодами. Традиційно одним із найпопулярніших натуральних засобів для профілактики застуд є чай з медом. Цей ароматний напій не лише зігріває у прохолодні дні, але й приносить користь організму завдяки властивостям меду.

Про це передає ВСН.

На місцевих ринках, зокрема в місті Рожище, можна придбати різні сорти меду. Волинські бджолярі пропонують мед з акації, липи та різнотрав'я. Вартість меду коливається від 170 до 200 гривень за літр, залежно від його сорту та якості.

Мед з акації вважається найбільш ніжним і прозорим, він має м'який смак і добре підходить для дітей або тих, хто вперше куштує цей продукт. Липовий мед відомий своїми лікувальними властивостями: він активно використовується при застудах, оскільки допомагає при кашлі та болі в горлі. Мед з різнотрав'я є джерелом вітамінів і мікроелементів, оскільки збирається з квітів багатьох рослин.

Корисні властивості меду та його застосування

Мед є природним антисептиком, допомагає зміцнювати імунітет і сприяє швидшому одужанню при застудах. Цей продукт надає особливого аромату, проте втрачає частину своїх корисних властивостей при нагріванні. Тому його не рекомендується додавати до дуже гарячого чаю – температура напою не повинна перевищувати 40 градусів.

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Теги: мед, продажа, Волинь
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