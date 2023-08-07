Які гриби продають на ринку у Луцьку та скільки вони коштують





Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV», пише сайт



Одна з продавчинь розповіла, що польські гриби збирала разом з чоловіком у лісах поблизу сіл Рудники та Журавичі. Збирають там ще й білі гриби та красноголовці.



«Треба знати місця. Є таке, де можна гарно назбирати. З самого дитинства в грибах, місця знаю», – ділиться продавчиня.



Продавчиня з Млинова розповіла, що в їхніх лісах ростуть тільки опеньки, рижики і маслюки. Такі гриби і привезла продавати на базар.



Білі гриби продають по 80 грн, маслюки - по 100 грн (нечищені по 80 грн).



Дехто з продавців каже, що ціна на гриби вже другий місяць тримається і рости вже навряд буде.



В інших продавців ціна на білі гриби залежить від їхнього розміру – від 200 до 300 грн.



«В якому місці я вам не скажу, але межує Ковельський і Рожищенський район в найчистішому місці на Волині, де протікає річка Стохід», - ділиться продавчиння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині триває грибний сезон. Місцеві мешканці спочатку збирають дари осені у лісах, а потім несуть на базар і зароблять на цьому непогані гроші.Про це йдеться в сюжеті телеканалу «КонкурентTV», пише сайт "Конкурент" Одна з продавчинь розповіла, що польські гриби збирала разом з чоловіком у лісах поблизу сіл Рудники та Журавичі. Збирають там ще й білі гриби та красноголовці.«Треба знати місця. Є таке, де можна гарно назбирати. З самого дитинства в грибах, місця знаю», – ділиться продавчиня.Продавчиня з Млинова розповіла, що в їхніх лісах ростуть тільки опеньки, рижики і маслюки. Такі гриби і привезла продавати на базар.Білі гриби продають по 80 грн, маслюки - по 100 грн (нечищені по 80 грн).Дехто з продавців каже, що ціна на гриби вже другий місяць тримається і рости вже навряд буде.В інших продавців ціна на білі гриби залежить від їхнього розміру – від 200 до 300 грн.«В якому місці я вам не скажу, але межує Ковельський і Рожищенський район в найчистішому місці на Волині, де протікає річка Стохід», - ділиться продавчиння.

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