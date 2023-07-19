У Луцьку встановили ще вісім розумних зупинок, облаштованих інформаційним табло

У Луцьку встановили ще вісім розумних зупинок, облаштованих інформаційним табло
Цього року у Луцьку збудували вісім "розумних" зупинок з інформаційними табло. На це витратили 6,3 млн грн.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Нові зупинки тепер є на проспекті Волі (“Ліцей № 4”, “Обласна друкарня”, “вул. Коперника”, “Поліклініка № 1”), вулиці Дубнівській (“Школа № 7”), проспекті Перемоги (“Школа № 5”), вулиці Ковельській (“Братський міст”), вулиці Климчука Сергія (“Вулиця Климчука Сергія”).

У планах цьогоріч встановити інформаційне табло на вулиці Винниченка (“Вул. Івана Франка”).

Завдяки спільному проєкту міста Луцька та краю Ліппе, який реалізовувався у 2018-2021 роках за фінансової підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, у Луцьку вдалось встановили дев’ять "розумних" зупинок та 22 "розумних" табло.

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Теги: зупинки, Луцьк
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