Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18-19 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.У п'ятницю та суботу, 18 і 19 жовтня, сонячна активність знизиться до зеленого рівня – К-індексу 3, що відповідає невеликим магнітним хвилюванням.Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.