Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 18-19 жовтня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 18-19 жовтня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У п'ятницю та суботу, 18 і 19 жовтня, сонячна активність знизиться до зеленого рівня – К-індексу 3, що відповідає невеликим магнітним хвилюванням.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом – від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У п'ятницю та суботу, 18 і 19 жовтня, сонячна активність знизиться до зеленого рівня – К-індексу 3, що відповідає невеликим магнітним хвилюванням.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.
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