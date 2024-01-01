Чи готують у Раді закон про мобілізацію з 18 років: нардеп відповів

Чи готують у Раді закон про мобілізацію з 18 років: нардеп відповів
Мобілізації з 18 років в Україні не буде – принаймні, поки що.

Про це пише "РБК-Україна".

Попри заяву радника голови ОП Сергія Лещенка, у Верхвній Раді кажуть, що мають інформації про офіційні вимоги щодо зниження призовного віку від західних партнерів.

"Підтвердити чи спростувати я не можу щодо таких офіційних комунікацій з нашими партнерами", – розповів член оборонного комітету ВР Федір Веніславський.

Нардеп визнав, що під час особистого спілкування американські, європейські партнери та закордонні журналісти справді цікавляться, чому Україна не знижує призовний вік. Але офіційних вимог поки не було.

"Це питання в Україні щодо зниження призовного віку не розглядається. Неодноразово було озвучено позицію президента і парламенту, що ми такі ініціативи на сьогодні не розглядаємо. Чиїсь суб'єктивні приватні думки точно не можуть бути підставами для дискусій", – додав Веніславський.

Він наголосив, що законодавчі зміни щодо зниження призовного віку не передбачаються.

Нардепка Ірина Фріз ("Європейська солідарність") також стверджує, що жодних офіційних заяв чи рекомендацій від США знизити призовний вік не було.

"Тому я все ж таки залишаюся на своїй позиції, що це все поки що артикуляції окремих спікерів. Водночас не виключаю, що таким чином намагаються промацати реакцію українського суспільства. Наскільки воно сприйнятливе або ні до такого кроку з боку влади, якщо вона на це піде", – зазначила Фріз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Мобілізація, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Чи готують у Раді закон про мобілізацію з 18 років: нардеп відповів
17 жовтень, 23:19
На Волині голова громади склав повноваження
17 жовтень, 22:45
Чи виключатимуть завтра світло через похолодання: подробиці
17 жовтень, 22:15
Загинув солдат з Луцька Дмитро Ємельянов
17 жовтень, 21:42
Схожі новини
Чи готова Україна мобілізувати 18-річних: у Зеленського заговорили про тиск США Чи готова Україна мобілізувати 18-річних: у Зеленського заговорили про тиск США
15 жовтень, 22:11
В Україні почнеться масштабна перевірка відстрочок В Україні почнеться масштабна перевірка відстрочок
13 жовтень, 13:57
Зеленський відповів, коли закінчиться війна Зеленський відповів, коли закінчиться війна
09 жовтень, 22:44
Рада ухвалила закон про заборону мобілізації українців до 25 років Рада ухвалила закон про заборону мобілізації українців до 25 років
09 жовтень, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Чи готують у Раді закон про мобілізацію з 18 років: нардеп відповів
17 жовтень, 23:19
 0
На Волині голова громади склав повноваження
17 жовтень, 22:45
 0
Чи виключатимуть завтра світло через похолодання: подробиці
17 жовтень, 22:15
 0
Загинув солдат з Луцька Дмитро Ємельянов
17 жовтень, 21:42
 0
Медіа
відео
1/8