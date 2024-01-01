На Волині голова громади склав повноваження

Олег Басалик, який очолював Мар'янівську селищну раду, склав повноваження.



Про це йдеться у рішенні сесії ради від 10 вересня 2024 року, передає



«Мар'янівська селищна рада вирішила достроково припинити повноваження Мар'янівського селищного голови Басалика Олега Володимировича з дня оприлюднення рішення», – зазначено у документі.



Окрім того, його вивели зі складу виконавчого комітету ради.



Зауважимо, що чоловіка обрали керівником громади ще у 2020 році. Це був вже його другий термін на посаді.

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