На Волині голова громади склав повноваження
Сьогодні, 22:45
Голова громади на Волині Олег Басалик, який очолював Мар'янівську селищну раду, склав повноваження.
Про це йдеться у рішенні сесії ради від 10 вересня 2024 року, передає "Конкурент".
«Мар'янівська селищна рада вирішила достроково припинити повноваження Мар'янівського селищного голови Басалика Олега Володимировича з дня оприлюднення рішення», – зазначено у документі.
Окрім того, його вивели зі складу виконавчого комітету ради.
Зауважимо, що чоловіка обрали керівником громади ще у 2020 році. Це був вже його другий термін на посаді.
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Про це йдеться у рішенні сесії ради від 10 вересня 2024 року, передає "Конкурент".
«Мар'янівська селищна рада вирішила достроково припинити повноваження Мар'янівського селищного голови Басалика Олега Володимировича з дня оприлюднення рішення», – зазначено у документі.
Окрім того, його вивели зі складу виконавчого комітету ради.
Зауважимо, що чоловіка обрали керівником громади ще у 2020 році. Це був вже його другий термін на посаді.
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