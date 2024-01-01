Загинув солдат з Луцька Дмитро Ємельянов
Сьогодні, 21:42
На Донеччині загинув 46-річний солдат з Луцька Дмитро Ємельянов.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Ємельянов Дмитро Олегович, 16.06.1978 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду радіотелефоніста 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.
Солдат Ємельянов Дмитро Олегович загинув 16 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тимофіївка Донецької області.
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Ємельянов Дмитро Олегович, 16.06.1978 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду радіотелефоніста 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.
Солдат Ємельянов Дмитро Олегович загинув 16 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тимофіївка Донецької області.
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