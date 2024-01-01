Загинув солдат з Луцька Дмитро Ємельянов

Дмитро Ємельянов.



Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Лучанин Ємельянов Дмитро Олегович, 16.06.1978 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду радіотелефоніста 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.



Солдат Ємельянов Дмитро Олегович загинув 16 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тимофіївка Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині загинув 46-річний солдат з ЛуцькаПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Ємельянов Дмитро Олегович, 16.06.1978 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду радіотелефоніста 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти.Солдат Ємельянов Дмитро Олегович загинув 16 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Тимофіївка Донецької області.

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