На війні загинув Герой з Волині Іван Комзюк

На війні загинув Герой з Волині Іван Комзюк
На війні з окупантами загинув захисник з Волині. На фронті обірвалося життя Івана Романовича Комзюка 2001 року народження.

Про це повідомив очільник Любешівської громади Олег Кух.

Молодий солдат, житель села Дольськ, загинув 14 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на території Харківської області.

«Розділяю біль втрати, висловлюю щирі співчуття родині і близьким Героя. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну- земляку! Низький уклін Герою!» - йдеться у дописі.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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