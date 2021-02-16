У Луцьку кілька вулиць без води: що відомо





Про це повідомляли лучани, котрі там мешкають.



Як повідомили журналістам сайту



«Фахівці працюють на місці. За Сапалаївкою стався порив. В кращому випадку відновлять водопостачання в районі 20:00», – проінформувала диспетчерка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Задворецькій та прилеглих від ранку немає води.Про це повідомляли лучани, котрі там мешкають.Як повідомили журналістам сайту «Конкурент» в «Луцькводоканалі», стався аварійний прорив.«Фахівці працюють на місці. За Сапалаївкою стався порив. В кращому випадку відновлять водопостачання в районі 20:00», – проінформувала диспетчерка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію