У Луцьку кілька вулиць без води: що відомо
Сьогодні, 20:41
У Луцьку на вулиці Задворецькій та прилеглих від ранку немає води.
Про це повідомляли лучани, котрі там мешкають.
Як повідомили журналістам сайту «Конкурент» в «Луцькводоканалі», стався аварійний прорив.
«Фахівці працюють на місці. За Сапалаївкою стався порив. В кращому випадку відновлять водопостачання в районі 20:00», – проінформувала диспетчерка.
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Про це повідомляли лучани, котрі там мешкають.
Як повідомили журналістам сайту «Конкурент» в «Луцькводоканалі», стався аварійний прорив.
«Фахівці працюють на місці. За Сапалаївкою стався порив. В кращому випадку відновлять водопостачання в районі 20:00», – проінформувала диспетчерка.
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