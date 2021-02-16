У Луцьку кілька вулиць без води: що відомо

У Луцьку кілька вулиць без води: що відомо
У Луцьку на вулиці Задворецькій та прилеглих від ранку немає води.

Про це повідомляли лучани, котрі там мешкають.

Як повідомили журналістам сайту «Конкурент» в «Луцькводоканалі», стався аварійний прорив.

«Фахівці працюють на місці. За Сапалаївкою стався порив. В кращому випадку відновлять водопостачання в районі 20:00», – проінформувала диспетчерка.

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Теги: водопостачання, аварія, Луцьк
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