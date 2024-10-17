Прокурор Хмельниччини розповів, як отримав інвалідність

Олексій Олійник підтвердив наявність інвалідності, але заперечив інформацію журналістів про те, що отримав її незаконним шляхом.



Про це повідомляє журналіст та головний редактор видання "Цензор.Нет" Юрій Бутусов, керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник, "Суспільне Хмельницький", пише



17 жовтня журналіст Юрій Бутусов опублікував імена 49 прокурорів Хмельницької обласної прокуратури на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником, які, за його словами, скористалися корупційною схемою оформлення інвалідності та "роками отримували гроші з державного бюджету".



"Майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи – згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи", - сказав Бутусов.



За даними Бутусова, прокурор Олійник отримав пенсію в 2017 році у віці 37 років. Аналогічну підвищену пенсію разом із чоловіком оформила і його дружина – прокурор Ірина Олійник.



"Особисто я маю проблеми зі здоров’ям. У 2005 році отримав травму на робочому місці вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Хвороба не перешкоджає виконанню службових обов’язків", - сказав Олійник.



За інформацією розміщеною на сайті Хмельницької обласної прокуратури, Олійник "свою трудову діяльність розпочав у 2002 році з посади помічника прокурора Деражнянського району Хмельницької області".



У своїй заяві Олійник не підтвердив і не спростував інформацію щодо того, чи є подружжя Олійників інвалідами 2-ї групи і чи вони оформлені завдяки зв'язкам з підозрюваною у корупції голови Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії "Слуга народу" Тетяною Крупою.



Олійник підтвердив наявність інвалідності у 48 прокурорів та повідомив, що загальний склад прокуратури області – 225 прокурорів. "Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки", – сказав Олійник.



Коментуючи реакцію Олійника Бутусов написав, що "Олійник не розповів нічого про підстави оформлення інвалідності 2-ї групи, а перекинув відповідальність за свої вчинки на комісію та правоохоронні органи, і зробив вигляд, ніби його травма у 2005-му році це доведений факт".



"Інвалідність одразу 2-ї групи була оформлена прокурору Олійнику лише 19 липня 2017 року рішенням головної лікарки МСЕК Крупи з видачею довідки серії АВ №0944598. Причому встановлена одразу довічно", – написав він.



Бутусов повідомив, що отримав дані про те, що дружина Олійника, тоді ще прокурор прокуратури Хмельницької області, також оформила інвалідність 2-ї групи у Хмельницькому МСЕК на наступний рік після чоловіка – у 2018-му.



Адвокатка Крупи Анжеліка Моісєєва назвала звинувачення Бутусова в причетності її клієнтки до надання інвалідності прокурорам Хмельниччини необґрунтованим.



Журналісти встановили, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії "Слуга народу" Тетяни Крупи.



В ході розслідування фактів незаконного оформлення інвалідності чоловікам-ухилянтам правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.



У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.



Крім того, вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.



Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.



7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник Хмельницької обласної прокуратурипідтвердив наявність інвалідності, але заперечив інформацію журналістів про те, що отримав її незаконним шляхом.Про це повідомляє журналіст та головний редактор видання "Цензор.Нет", керівник Хмельницької обласної прокуратури, "Суспільне Хмельницький", пише УП 17 жовтня журналіст Юрій Бутусов опублікував імена 49 прокурорів Хмельницької обласної прокуратури на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником, які, за його словами, скористалися корупційною схемою оформлення інвалідності та "роками отримували гроші з державного бюджету"."Майже всі прокурори Хмельницької області виявились… інвалідами 2-ї групи – згідно з рішенням головного лікаря МСЕК Тетяни Крупи", - сказав Бутусов.За даними Бутусова, прокурор Олійник отримав пенсію в 2017 році у віці 37 років. Аналогічну підвищену пенсію разом із чоловіком оформила і його дружина – прокурор Ірина Олійник."Особисто я маю проблеми зі здоров’ям. У 2005 році отримав травму на робочому місці вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Хвороба не перешкоджає виконанню службових обов’язків", - сказав Олійник.За інформацією розміщеною на сайті Хмельницької обласної прокуратури, Олійник "свою трудову діяльність розпочав у 2002 році з посади помічника прокурора Деражнянського району Хмельницької області".У своїй заяві Олійник не підтвердив і не спростував інформацію щодо того, чи є подружжя Олійників інвалідами 2-ї групи і чи вони оформлені завдяки зв'язкам з підозрюваною у корупції голови Хмельницької обласної медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії "Слуга народу" Тетяною Крупою.Олійник підтвердив наявність інвалідності у 48 прокурорів та повідомив, що загальний склад прокуратури області – 225 прокурорів. "Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки", – сказав Олійник.Коментуючи реакцію Олійника Бутусов написав, що "Олійник не розповів нічого про підстави оформлення інвалідності 2-ї групи, а перекинув відповідальність за свої вчинки на комісію та правоохоронні органи, і зробив вигляд, ніби його травма у 2005-му році це доведений факт"."Інвалідність одразу 2-ї групи була оформлена прокурору Олійнику лише 19 липня 2017 року рішенням головної лікарки МСЕК Крупи з видачею довідки серії АВ №0944598. Причому встановлена одразу довічно", – написав він.Бутусов повідомив, що отримав дані про те, що дружина Олійника, тоді ще прокурор прокуратури Хмельницької області, також оформила інвалідність 2-ї групи у Хмельницькому МСЕК на наступний рік після чоловіка – у 2018-му.Адвокатка Крупи Анжеліка Моісєєва назвала звинувачення Бутусова в причетності її клієнтки до надання інвалідності прокурорам Хмельниччини необґрунтованим.Журналісти встановили, що 49 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність у голови медико-соціальної експертної комісії та депутатки облради від партії "Слуга народу" Тетяни Крупи.В ході розслідування фактів незаконного оформлення інвалідності чоловікам-ухилянтам правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.Крім того, вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.Під час проведення слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши через вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром 500 млн грн.

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