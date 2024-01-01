Залужний прокоментував операцію України в Курській області

Валерій Залужний заявив, що проведення Курської операції показало, що Україна «продовжує бути найактивнішим діячем розвитку військової науки».



Про це Залужний



Залужний повідомив, що не бачив військових планів щодо цієї операції, проте вважає, що «українське командування врахувало усі необхідні лінії для її проведення».



«І повірте мені, це справа лише військово-політичного керівництва України, як ці операції проводити, у який спосіб діяти, куди наступати і що робити. Є люди, які дадуть оцінку цьому, коли ця операція закінчиться», — сказав він.



Говорячи про те, чи справді ця операція пов’язана з ситуацією на фронті, Залужний запропонував залишити це професіоналам, які дадуть оцінку військовим діям.



«Хочу вам нагадати, що триває війна, і те, що військове керівництво підпорядковується вищому політичному керівництву, і лише йому може давати відповідь на ці запитання. Я гадаю, якщо такий час прийде, вони це обов'язково зроблять, я не хотів би зараз давати оцінку цим діям», — сказав Залужний.



Він додав, що є достатньо компетентних органів та інституцій, які дають поточну оцінку ситуації, і з його боку було б некоректно оцінювати своїх колишніх підлеглих, чи правильно вони діють.



«Я знаю точно, що вони роблять усе можливе і неможливе для того, щоб тримати ситуацію під контролем», — заявив він.



Що відбувається на Курщині?



12 жовтня очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що в Курській області росії тривають активні бої. Після того, як Сили оборони частково повернули там позиції, росіяни знову почали відправляти свої колони на штурм.



За кілька днів до того моніторингова група DeepState заявила, що війська рф «продавили» лівий фланг Курського угруповання Сил оборони України — у районі Новоіванівки вступати в бій довелося артилеристам і дронникам.



За даними проєкту, росіяни стягнули чимало техніки та живої сили й намагаються закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях.



Також про активний контрнаступ рф у Коренівському, Суджанському та Глушківському районах регіону заявили російські воєнні блогери, цитує російська служба Deutsche Welle. російське медіа «Агентство» стверджує, що рф провела наймасштабнішу атаку в Курській області за останній місяць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній головнокомандувач ЗСУзаявив, що проведення Курської операції показало, що Україна «продовжує бути найактивнішим діячем розвитку військової науки».Про це Залужний сказав на заході Chatham House, пише «Суспільне».Залужний повідомив, що не бачив військових планів щодо цієї операції, проте вважає, що «українське командування врахувало усі необхідні лінії для її проведення».«І повірте мені, це справа лише військово-політичного керівництва України, як ці операції проводити, у який спосіб діяти, куди наступати і що робити. Є люди, які дадуть оцінку цьому, коли ця операція закінчиться», — сказав він.Говорячи про те, чи справді ця операція пов’язана з ситуацією на фронті, Залужний запропонував залишити це професіоналам, які дадуть оцінку військовим діям.«Хочу вам нагадати, що триває війна, і те, що військове керівництво підпорядковується вищому політичному керівництву, і лише йому може давати відповідь на ці запитання. Я гадаю, якщо такий час прийде, вони це обов'язково зроблять, я не хотів би зараз давати оцінку цим діям», — сказав Залужний.Він додав, що є достатньо компетентних органів та інституцій, які дають поточну оцінку ситуації, і з його боку було б некоректно оцінювати своїх колишніх підлеглих, чи правильно вони діють.«Я знаю точно, що вони роблять усе можливе і неможливе для того, щоб тримати ситуацію під контролем», — заявив він.12 жовтня очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомляв, що в Курській області росії тривають активні бої. Після того, як Сили оборони частково повернули там позиції, росіяни знову почали відправляти свої колони на штурм.За кілька днів до того моніторингова група DeepState заявила, що війська рф «продавили» лівий фланг Курського угруповання Сил оборони України — у районі Новоіванівки вступати в бій довелося артилеристам і дронникам.За даними проєкту, росіяни стягнули чимало техніки та живої сили й намагаються закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях.Також про активний контрнаступ рф у Коренівському, Суджанському та Глушківському районах регіону заявили російські воєнні блогери, цитує російська служба Deutsche Welle. російське медіа «Агентство» стверджує, що рф провела наймасштабнішу атаку в Курській області за останній місяць.

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