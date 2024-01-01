30 неповторних вечорів: що покажуть на сцені Волинського драмтеатру у листопаді

30 неповторних вечорів: що покажуть на сцені Волинського драмтеатру у листопаді
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концертів, що відбудуться у листопаді.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«Листопад у театрі – це 30 неповторних вечорів, кожен із яких – чудова нагода відчути театральну магію. Наприкінці осені ми запланували для глядачів різноманітний репертуар – від перевірених часом шедеврів до сучасних постановок. Приєднуйтесь до нас, поринемо разом у світ мистецтва!» – йдеться в повідомленні.

Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери, мюзикли та концерти, а найменших глядачів – на казкові історії.

На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.
30 неповторних вечорів: що покажуть на сцені Волинського драмтеатру у листопаді

Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.
30 неповторних вечорів: що покажуть на сцені Волинського драмтеатру у листопаді

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Теги: Театральний анонс, Луцьк, варте уваги
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