30 неповторних вечорів: що покажуть на сцені Волинського драмтеатру у листопаді





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«Листопад у театрі – це 30 неповторних вечорів, кожен із яких – чудова нагода відчути театральну магію. Наприкінці осені ми запланували для глядачів різноманітний репертуар – від перевірених часом шедеврів до сучасних постановок. Приєднуйтесь до нас, поринемо разом у світ мистецтва!» – йдеться в повідомленні.



Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери, мюзикли та концерти, а найменших глядачів – на казкові історії.



На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.



Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував для поціновувачів театрального мистецтва анонс вистав та концертів, що відбудуться у листопаді.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.«Листопад у театрі – це 30 неповторних вечорів, кожен із яких – чудова нагода відчути театральну магію. Наприкінці осені ми запланували для глядачів різноманітний репертуар – від перевірених часом шедеврів до сучасних постановок. Приєднуйтесь до нас, поринемо разом у світ мистецтва!» – йдеться в повідомленні.Артисти запрошують глядачів на драми, комедії, трилери, мюзикли та концерти, а найменших глядачів – на казкові історії.На основній сцені вистави розпочинаються о 17:00.Камерна сцена чекає на театральні події о 18:00, а вистави для дітей – щонеділі о 12:00.

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