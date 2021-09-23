У шести селах на Волині три дні не буде газу

У шести селах на Волині три дні не буде газу
У шести населених пунктах Луцького району призупинять газопостачання на три дні. Йдеться про такі села, як Хорохорин, Верхи, Михайлівка, Веселе, Городині та Романів.

Про це повідомили в Торчинській громаді, пише Суспільне.

Тимчасове відключення газу через планові ремонтні роботи фахівцями обласної філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" заплановане з 9:00 23 жовтня до 17:00 25 жовтня. Спеціалісти лагодитимуть газові мережі середнього тиску по газорозподільній станції (ГРС) у Торчині.

Відновлення газопостачання відбудеться з 14:00 23 жовтня після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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Теги: Волинь, села, газ
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