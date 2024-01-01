Україна пропонує розмістити у себе комплекс ракет, який би примусив росію до «реальних мирних перемовин»

Україна пропонує розмістити у себе комплекс ракет, який би примусив росію до «реальних мирних перемовин»
Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який змусив би росію брати учать у «реальних мирних перемовинах».

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради, пише Громадське.

«Ми пропонуємо розмістити пакет, який або змусить росію брати учать у реальних мирних перемовинах, або дозволить руйнування їхніх військових об’єктів. Зараз вже йдеться про мир шляхом погроз. Це про відповідний пакет ракет», — сказав Зеленський.

Президент додав, що деталі пропозиції розкрили партнерами, які можуть допомогти з її реалізацією — США, Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині. Хоча Україна готова поділитися деталями з усіма лідерами, які готові надати підтримку.

Він наголосив, що Україна стала б застосовувати цей пакет стримування лише у тому разі, якщо росія не зупинить війну.

Зеленський додав, що наразі треба продовжувати тиск на росію на полі бою — утримувати позиції в Україні та переносити війну на територію росії, щоб росіяни ненавиділи путіна. Для цього треба спорядити українські бригади без обмежень та «наситити» Україну системами ППО.

Напередодні, під час виступу перед українським парламентом, Зеленський також говорив про спільне з партнерами збиття російських дронів і ракет, інвестиції в українське оборонне виробництво, зняття обмежень на застосування далекобійної зброї, надання відповідних далекобійних можливостей і супутникових даних та інформації від розвідок у реальному часі.

Окрім того, оборонний пункт плану перемоги має таємний додаток, до якого мають доступ партнери з «відповідним військовим потенціалом допомоги», зазначав президент.

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Теги: Росія, Україна, війна
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