На Вінниччині - масштабна аварія: водій автобуса та усі п'ятеро пасажирів загинули

На Вінниччині - масштабна аварія: водій автобуса та усі п'ятеро пасажирів загинули
У Вінницькому районі вантажівка стикнулась з мікроавтобусом. Усі пасажири та водій автобуса загинули.

Про це повідомила поліція Вінницької області.

Аварія сталася ввечері 16 жовтня неподалік села Писарівка, на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Ізварине.

За даними поліції, 36-річний водій вантажівки, житель Гайсинського району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом.

Автобусом кермував 48-річний вінничанин. Він віз п’ятеро пасажирів — жителів Вінницького району віком 16, 17, 19, 23 років та 21-річного жителя Жмеринського району. Всі, хто були в мікроавтобусі, загинули на місці.

Водія вантажівки з травмами шпиталізували до лікарні. Наразі він затриманий. У керманича відібрали зразок крові для проведення токсикологічної експертизи.
На Вінниччині - масштабна аварія: водій автобуса та усі п'ятеро пасажирів загинули

Наразі правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.
На Вінниччині - масштабна аварія: водій автобуса та усі п'ятеро пасажирів загинули

Слідчі призначили низку експертиз, за результатами яких будуть встановлені остаточні обставини та причини аварії.
На Вінниччині - масштабна аварія: водій автобуса та усі п'ятеро пасажирів загинули

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Теги: Вінниччина, аварія
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