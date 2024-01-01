На Вінниччині - масштабна аварія: водій автобуса та усі п'ятеро пасажирів загинули

У Вінницькому районі вантажівка стикнулась з мікроавтобусом. Усі пасажири та водій автобуса загинули.Про це повідомила поліція Вінницької області.Аварія сталася ввечері 16 жовтня неподалік села Писарівка, на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Ізварине.За даними поліції, 36-річний водій вантажівки, житель Гайсинського району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом.Автобусом кермував 48-річний вінничанин. Він віз п’ятеро пасажирів — жителів Вінницького району віком 16, 17, 19, 23 років та 21-річного жителя Жмеринського району. Всі, хто були в мікроавтобусі, загинули на місці.Водія вантажівки з травмами шпиталізували до лікарні. Наразі він затриманий. У керманича відібрали зразок крові для проведення токсикологічної експертизи.Наразі правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція цієї статті передбачає від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.Слідчі призначили низку експертиз, за результатами яких будуть встановлені остаточні обставини та причини аварії.