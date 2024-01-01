Найбільше здорожчали яйця: як змінились ціни на Волині
Сьогодні, 14:10
За місяць ціни на споживчих ринках області зросли на 2,1%.
Загалом від початку року їжа та напої на Волині здорожчали на 7,2%, пише Суспільне.
Найбільше здорожчали курячі яйця, їх ціна зросла на 16,1%, повідомили в обласному управлінні статистики після аналізу цін у вересні.
Також на споживчих ринках зафіксували підвищення цін на овочі (7,1%), масло (5,7%), яловичину та телятину (2%), сало, молоко (4%), м'ясо птиці, кисломолочну продукцію, свинину, рис, макаронні вироби (2,4%), рибу, соняшникову олію (1,7%) і сметану.
Разом з тим, кажуть в обласному управлінні статистики, на Волині подешевшали цукор та фрукти на 5,2% і 0,8% відповідно.
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Загалом від початку року їжа та напої на Волині здорожчали на 7,2%, пише Суспільне.
Найбільше здорожчали курячі яйця, їх ціна зросла на 16,1%, повідомили в обласному управлінні статистики після аналізу цін у вересні.
Також на споживчих ринках зафіксували підвищення цін на овочі (7,1%), масло (5,7%), яловичину та телятину (2%), сало, молоко (4%), м'ясо птиці, кисломолочну продукцію, свинину, рис, макаронні вироби (2,4%), рибу, соняшникову олію (1,7%) і сметану.
Разом з тим, кажуть в обласному управлінні статистики, на Волині подешевшали цукор та фрукти на 5,2% і 0,8% відповідно.
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