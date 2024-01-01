Екскурсія виробництвом «ІКОS»: запрошуємо пройти шлях однієї пари взуття від ідеї до готового прототипу в межах проєкту «Мрію.Дію»









Засновники бренду «ІКОS» — сім’я Ковальчуків, яка вже понад 20 років перетворюють мрії на взуттєві шедеври.



Від маленької майстерні до сучасної фабрики, їхній шлях — це історія про любов і відповідальність до створення кожної пари взуття.



Деталі екскурсії

- Дата та час: 29 жовтня о 10:00 – 13:00.



- Тривалість екскурсії: 3 години.



- Кількість учасників: обмежена група до 20 осіб.



- Вартість: 1500 гривень.



- Місце проведення: село Струмівка, вулиця Чикаленка, 4.



Передбачено доїзд учасників до підприємства.



Чому варто відвідати цю екскурсію?

Унікальний шанс побачити, як створюється взуття «з нуля», можливість надихнутися сімейною історією успіху та дізнатися секрети виробництва, а також цінний нетворкінг для підприємців і дизайнерів, обмін ідеями та контактами.



Що на вас чекає?

Ви матимете можливість зазирнути за лаштунки взуттєвого виробництва, де кожен етап створення пари взуття перетворюється на маленький витвір мистецтва, перед тим, як потрапити у світ моди.



Огляд компанії «ІКОS», презентація бренду, його цінностей та місії: ви дізнаєтеся про історію заснування сімейної справи, принципи відповідного виробництва, моделювання колекцій взуття, які стали бестселерами та трендами сезонів.



Тур виробництвом: крок за кроком простежите процес виготовлення взуття — від вибору якісних натуральних матеріалів до готової продукції. Побачите, як застосовують сучасні технології та адаптують продукцію під потреби українських споживачів. Від ручного оздоблення до роботи з високотехнологічним обладнанням, майстри «ІКОS» продемонструють свою майстерність, розкажуть про специфіку різних процесів та поділяться багаторічним досвідом у виготовленні взуття.



Шлях однієї пари взуття: від народження ідеї до готового прототипу — кожен етап супроводжується майстерністю та відданістю справі. Ви дізнаєтеся, як сімейний бізнес поєднує класичні підходи з новітніми технологіями, щоб створювати стильне, зручне та високоякісне взуття.



Фінальна частина — нетворкінг та обговорення: завершальна частина екскурсії передбачає вільний формат спілкування, де ви зможете поставити запитання засновникам бренду, дізнатися більше про можливості співпраці та поділитися власними бізнес-ідеями.



Пориньте у світ моди та виробництва разом із «ІКОS». Ознайомитися з продукцією бренду можна на



Як зареєструватися?

Зареєструватися на екскурсію можна на



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