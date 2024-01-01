Україна стане 33-м чи 34-м членом НАТО, — Марк Рютте
Сьогодні, 12:56
Новопризначений генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна може стати 33 чи 34 членом Північноатлантичного альянсу, який зараз налічує 32 членів.
Про це Рютте заявив під час преспідходу до журналістів у Брюсселі, пише Громадське.
«Це означає, що так — у майбутньому НАТО матиме за 33 чи 34-го члена Україну. Наразі виглядає так, що 33-м членом стане Україна. Але може хтось інший проскочить вперед. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому — це те, що ми ухвалили у Вашингтоні. Питання тільки у термінах» — сказав він.
Він додав, що наразі НАТО працює над тим, щоб обіцяна двостороння надходила до України, координацією зусиль з реконструкції України та наближення її до стандартів НАТО.
Нагадаємо, питання вступу України в НАТО є першим пунктом Плану перемоги України, який публічно представив Володимир Зеленський.
«Протягом десятиліть росія використовувала геополітичну невизначеність у Європі — а саме факт, що Україна не є членом НАТО. І саме це спокушало росію посягати на нашу безпеку. І тепер факт запрошення України в НАТО може стати справді фундаментальним для миру», — вважає президент.
Утім посолка США при НАТО Джуліан Сміт зазначила, що НАТО не планує запрошувати Україну вступити в Альянс у найближчому майбутньому.
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Про це Рютте заявив під час преспідходу до журналістів у Брюсселі, пише Громадське.
«Це означає, що так — у майбутньому НАТО матиме за 33 чи 34-го члена Україну. Наразі виглядає так, що 33-м членом стане Україна. Але може хтось інший проскочить вперед. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому — це те, що ми ухвалили у Вашингтоні. Питання тільки у термінах» — сказав він.
Він додав, що наразі НАТО працює над тим, щоб обіцяна двостороння надходила до України, координацією зусиль з реконструкції України та наближення її до стандартів НАТО.
Нагадаємо, питання вступу України в НАТО є першим пунктом Плану перемоги України, який публічно представив Володимир Зеленський.
«Протягом десятиліть росія використовувала геополітичну невизначеність у Європі — а саме факт, що Україна не є членом НАТО. І саме це спокушало росію посягати на нашу безпеку. І тепер факт запрошення України в НАТО може стати справді фундаментальним для миру», — вважає президент.
Утім посолка США при НАТО Джуліан Сміт зазначила, що НАТО не планує запрошувати Україну вступити в Альянс у найближчому майбутньому.
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