Україна стане 33-м чи 34-м членом НАТО, — Марк Рютте

Україна стане 33-м чи 34-м членом НАТО, — Марк Рютте
Новопризначений генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Україна може стати 33 чи 34 членом Північноатлантичного альянсу, який зараз налічує 32 членів.

Про це Рютте заявив під час преспідходу до журналістів у Брюсселі, пише Громадське.

«Це означає, що так — у майбутньому НАТО матиме за 33 чи 34-го члена Україну. Наразі виглядає так, що 33-м членом стане Україна. Але може хтось інший проскочить вперед. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому — це те, що ми ухвалили у Вашингтоні. Питання тільки у термінах» — сказав він.

Він додав, що наразі НАТО працює над тим, щоб обіцяна двостороння надходила до України, координацією зусиль з реконструкції України та наближення її до стандартів НАТО.

Нагадаємо, питання вступу України в НАТО є першим пунктом Плану перемоги України, який публічно представив Володимир Зеленський.

«Протягом десятиліть росія використовувала геополітичну невизначеність у Європі — а саме факт, що Україна не є членом НАТО. І саме це спокушало росію посягати на нашу безпеку. І тепер факт запрошення України в НАТО може стати справді фундаментальним для миру», — вважає президент.

Утім посолка США при НАТО Джуліан Сміт зазначила, що НАТО не планує запрошувати Україну вступити в Альянс у найближчому майбутньому.

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Теги: НАТО, членство, Україна
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