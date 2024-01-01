В Україні ліквідували наркокартель, місячний дохід якого сягав 350 млн гривень. ФОТО.ВІДЕО

Поліцейські ліквідували мережу міжрегіональних наркоугруповань, які виготовляли майже тонну солей Альфа-PVP й амфетаміну щомісячно. Дохід зловмисників сягав більше 350 млн гривень на місяць.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Сумарний дохід з 19 нарколабораторій становив понад 2 мільярди гривень за півроку. Для знешкодження шести наркоугруповань було задіяно понад 1500 поліцейських, які у ході двоетапної спецоперації провели понад 230 обшуків у двадцяти областях України. Затримано 67 учасників злочинних організацій разом з організаторами і перекрито міжнародний канал постачання прекурсорів з-за кордону.Поліцейські встановили, що учасники однієї зі злочинних організацій налагодили контрабандний канал постачання прекурсорів з Польщі на спеціально облаштовані склади. Там їх фасували і постачали п’ятьом наркокартелям, які виготовляли Альфа-PVP та амфетамін в Київській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Звідти його розповсюджували по всій країні за допомогою «мастеркладів» та приватних логістичних компаній через ботоферми й телеграм-канали.Ботоферми використовувалась, як інструмент анонімного управління великою мережею акаунтів для збуту наркотиків та відмивання коштів через криптобіржі. Це дозволяло реєструвати численні облікові записи в месенджерах, платіжних системах та на криптобіржах, зберігаючи анонімність і заплутуючи сліди фінансових транзакцій.Не зважаючи на складний комплекс конспірологічних заходів, оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції встановили осіб та місцеперебування учасників наркомережі й адреси нарколабораторій. За результатами двох етапів поліцейських спецоперацій, що пройшли у червні та жовтні поточного року на території 20 областей України, було вилучено понад 300 кг готового продукту та 1000 літрів рекреаційних сумішей Альфа-PVP, понад 15 тонн прекурсорів, понад 70 кг амфетаміну та 16 кг мефедрону вартістю в понад 400 мільйонів гривень за цінами «чорного» ринку. Крім того, вилучено лабораторне обладнання, зброю та набої до неї, а також 18 автомобілів для перевозки наркотичних речовин та сім мільйонів гривень у різній валюті.Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів і оголосили про підозру 73 учасникам наркосиндикату за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України), організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 317 Кримінального Кодексу України), вчинені злочинною організацією за попередньою змовою (ч. 4 ст. 28 Кримінального Кодексу України), а також за створення, керівництво та участь в злочинній організації (ч.1 та 2 ст. 255 Кримінального Кодексу України), незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів (ч.3 ст. 311 Кримінального Кодексу України) та посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ч. 2 ст. 310 Кримінального Кодексу України).Наразі суд обирає затриманим запобіжні заходи. Інші учасники наркомережі встановлюються. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.Двоетапна поліцейська спецоперація з ліквідації наркомережі проходила за участі слідчих Головного слідчого управління, Департаменту боротьби з наркозлочинністю та регіональних управлінь в Київській, Дніпропетровській, Житомирській, Волинській областях у співпраці з Департаментом внутрішньої безпеки та Корпусом оперативно-раптової дії, а також ГУ Нацполіції у Вінницькій, Миколаївській, Волинській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій, Рівненській, Житомирській, Сумській, Харківській, Київській, Херсонській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Черкаській, Львівській, Чернігівській областях та м. Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.