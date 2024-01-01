В Україні ліквідували наркокартель, місячний дохід якого сягав 350 млн гривень. ФОТО.ВІДЕО

В Україні ліквідували наркокартель, місячний дохід якого сягав 350 млн гривень. ФОТО.ВІДЕО
Поліцейські ліквідували мережу міжрегіональних наркоугруповань, які виготовляли майже тонну солей Альфа-PVP й амфетаміну щомісячно. Дохід зловмисників сягав більше 350 млн гривень на місяць.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Сумарний дохід з 19 нарколабораторій становив понад 2 мільярди гривень за півроку. Для знешкодження шести наркоугруповань було задіяно понад 1500 поліцейських, які у ході двоетапної спецоперації провели понад 230 обшуків у двадцяти областях України. Затримано 67 учасників злочинних організацій разом з організаторами і перекрито міжнародний канал постачання прекурсорів з-за кордону.

Поліцейські встановили, що учасники однієї зі злочинних організацій налагодили контрабандний канал постачання прекурсорів з Польщі на спеціально облаштовані склади. Там їх фасували і постачали п’ятьом наркокартелям, які виготовляли Альфа-PVP та амфетамін в Київській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Звідти його розповсюджували по всій країні за допомогою «мастеркладів» та приватних логістичних компаній через ботоферми й телеграм-канали.

Ботоферми використовувалась, як інструмент анонімного управління великою мережею акаунтів для збуту наркотиків та відмивання коштів через криптобіржі. Це дозволяло реєструвати численні облікові записи в месенджерах, платіжних системах та на криптобіржах, зберігаючи анонімність і заплутуючи сліди фінансових транзакцій.

Не зважаючи на складний комплекс конспірологічних заходів, оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції встановили осіб та місцеперебування учасників наркомережі й адреси нарколабораторій. За результатами двох етапів поліцейських спецоперацій, що пройшли у червні та жовтні поточного року на території 20 областей України, було вилучено понад 300 кг готового продукту та 1000 літрів рекреаційних сумішей Альфа-PVP, понад 15 тонн прекурсорів, понад 70 кг амфетаміну та 16 кг мефедрону вартістю в понад 400 мільйонів гривень за цінами «чорного» ринку. Крім того, вилучено лабораторне обладнання, зброю та набої до неї, а також 18 автомобілів для перевозки наркотичних речовин та сім мільйонів гривень у різній валюті.

Слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів і оголосили про підозру 73 учасникам наркосиндикату за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 3 ст. 307 Кримінального Кодексу України), організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ч. 2 ст. 317 Кримінального Кодексу України), вчинені злочинною організацією за попередньою змовою (ч. 4 ст. 28 Кримінального Кодексу України), а також за створення, керівництво та участь в злочинній організації (ч.1 та 2 ст. 255 Кримінального Кодексу України), незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів (ч.3 ст. 311 Кримінального Кодексу України) та посів або вирощування снотворного маку чи конопель (ч. 2 ст. 310 Кримінального Кодексу України).
В Україні ліквідували наркокартель, місячний дохід якого сягав 350 млн гривень. ФОТО.ВІДЕО

Наразі суд обирає затриманим запобіжні заходи. Інші учасники наркомережі встановлюються. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Двоетапна поліцейська спецоперація з ліквідації наркомережі проходила за участі слідчих Головного слідчого управління, Департаменту боротьби з наркозлочинністю та регіональних управлінь в Київській, Дніпропетровській, Житомирській, Волинській областях у співпраці з Департаментом внутрішньої безпеки та Корпусом оперативно-раптової дії, а також ГУ Нацполіції у Вінницькій, Миколаївській, Волинській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Донецькій, Рівненській, Житомирській, Сумській, Харківській, Київській, Херсонській, Кіровоградській, Хмельницькій, Луганській, Черкаській, Львівській, Чернігівській областях та м. Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
В Україні ліквідували наркокартель, місячний дохід якого сягав 350 млн гривень. ФОТО.ВІДЕО
В Україні ліквідували наркокартель, місячний дохід якого сягав 350 млн гривень. ФОТО.ВІДЕО
В Україні ліквідували наркокартель, місячний дохід якого сягав 350 млн гривень. ФОТО.ВІДЕО

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Теги: Волинь, наркотики
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