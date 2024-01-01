Театр «Гармидер» запрошує на прем’єру вистави «ШЛЮБ»

Луцький театр «Гармидер» покаже прем’єру цього сезону – виставу «ШЛЮБ», що створена за п'єсою польського драматурга Вітольда Ґомбровича.Вона відбудеться у суботу, 19 жовтня, та розпочнеться о 18:00. Місце проведення — мистецький простір «Ангар», що за адресою місто Луцьк, вулиця Залізнична, 9.Режисеркою вистави є Руслана Порицька, перекладачкою — Лариса Андрієвська.На прем’єрі очікують представників Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку, за чиєї підтримки відбулася ця постановка.Вітольд Ґомбрович — один із найзагадковіших авторів ХХ століття, який може викликати як шалений захват, так і роздратування.У пʼєсі «ШЛЮБ», написаній 1946 року, і тема самотності та стосунків із батьками, які перегукуються із біографією автора, і зіткнення світів та реальностей, де важко знайти знову своє місце та осягнути, що відбулося з тобою за межами дому, і що відбулося з домом, поки ти — на війні.П’єса-відчування, п’єса-самозаглиблення і в чомусь — прогноз майбутнього, де людей, що опинилися між двох світів, буде все більше.