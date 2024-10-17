У вересні не менше 10 000 солдатів з КНДР перебували на полігонах росії, - ЗМІ





Це полігони в Усурійську, Благовіщенську, Владивостоці і Хабаровську. Достовірних даних про те, що громадян КНДР уже перекинули на війну в Україну, поки немає.



Про те, що Пхеньян уже надіслав до Росії близько 10 000 своїх солдатів, писало і видання Kyiv Independent з посиланням на анонімного західного дипломата. Цей співрозмовник сказав, що поки невідомо, який тип солдатів приїхав з КНДР до Росії і які ролі вони там виконують.



Участь КНДР у війні проти України



Учора український президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії та роботи на її заводах. До того, 14 жовтня, він повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України. Наступного дня керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко спростував інформацію про те, що Пхеньян відправить у російську армію 100 000 осіб. За його словами, лише менше відсотка офіцерів КНДР володіють російською.



На думку керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, з-поміж союзників Москви найбільше проблем для України створює Пхеньян. Північна Корея постачає росіянам неспівставну з іншими допомогу, говорив він ще у вересні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на вересень Північна Корея відправила до російської армії близько 10 000 осіб. Вони "розкидані" по чотирьох полігонах, повідомили джерела LB.ua Це полігони в Усурійську, Благовіщенську, Владивостоці і Хабаровську. Достовірних даних про те, що громадян КНДР уже перекинули на війну в Україну, поки немає.Про те, що Пхеньян уже надіслав до Росії близько 10 000 своїх солдатів, писало і видання Kyiv Independent з посиланням на анонімного західного дипломата. Цей співрозмовник сказав, що поки невідомо, який тип солдатів приїхав з КНДР до Росії і які ролі вони там виконують.Учора український президентповідомив, що Росія отримала від КНДР не лише зброю, а і людей для армії та роботи на її заводах. До того, 14 жовтня, він повідомив, що Північна Корея фактично включилася у війну проти України. Наступного дня керівник Центру протидії дезінформаціїспростував інформацію про те, що Пхеньян відправить у російську армію 100 000 осіб. За його словами, лише менше відсотка офіцерів КНДР володіють російською.На думку керівника Головного управління розвідки, з-поміж союзників Москви найбільше проблем для України створює Пхеньян. Північна Корея постачає росіянам неспівставну з іншими допомогу, говорив він ще у вересні.

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