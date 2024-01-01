У громаду на Волині прийшли дві чорні звістки про втрату Героїв Миколи Поручника та Юрія Шевчука
Сьогодні, 11:12
У Рожищенську громаду прийшли ще дві чорні звістки: підтвердили загибель Миколи Поручника, котрий понад рік вважався безвісти зниклим, та на Донеччині помер бойовий медик Юрій Шевчук.
Про це повідомили у громаді.
"Молодший сержант, старший бойовий медик 151-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України Юрій Володимирович Шевчук, 1981 року народження, помер 15 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Червоний Лиман Покровського району Донецької області.
Також офіційно підтвердили загибель рожищанина Миколи Поручника, котрий понад рік вважався безвісти зниклим.
Рядовий 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Микола Олександрович Поручник, 1978 року народження, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, 21 травня 2023 року загинув в бою за незалежність та свободу України в районі населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Про дату та час поховання захисників України повідомлять пізніше.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Молодший сержант, старший бойовий медик 151-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України Юрій Володимирович Шевчук, 1981 року народження, помер 15 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Червоний Лиман Покровського району Донецької області.
Також офіційно підтвердили загибель рожищанина Миколи Поручника, котрий понад рік вважався безвісти зниклим.
Рядовий 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Микола Олександрович Поручник, 1978 року народження, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, 21 травня 2023 року загинув в бою за незалежність та свободу України в районі населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.
Про дату та час поховання захисників України повідомлять пізніше.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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