У громаду на Волині прийшли дві чорні звістки про втрату Героїв Миколи Поручника та Юрія Шевчука

Миколи Поручника, котрий понад рік вважався безвісти зниклим, та на Донеччині помер бойовий медик Юрій Шевчук.



Про це



"Молодший сержант, старший бойовий медик 151-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України Юрій Володимирович Шевчук, 1981 року народження, помер 15 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Червоний Лиман Покровського району Донецької області.



Також офіційно підтвердили загибель рожищанина Миколи Поручника, котрий понад рік вважався безвісти зниклим.



Рядовий 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Микола Олександрович Поручник, 1978 року народження, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, 21 травня 2023 року загинув в бою за незалежність та свободу України в районі населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області.



Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.



Про дату та час поховання захисників України повідомлять пізніше.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рожищенську громаду прийшли ще дві чорні звістки: підтвердили загибель, котрий понад рік вважався безвісти зниклим, та на Донеччині помер бойовий медикПро це повідомили у громаді."Молодший сержант, старший бойовий медик 151-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних сил України Юрій Володимирович Шевчук, 1981 року народження, помер 15 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Червоний Лиман Покровського району Донецької області.Також офіційно підтвердили загибель рожищанина Миколи Поручника, котрий понад рік вважався безвісти зниклим.Рядовий 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Микола Олександрович Поручник, 1978 року народження, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, 21 травня 2023 року загинув в бою за незалежність та свободу України в районі населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області.Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї непоправної втрати", - йдеться в повідомленні.Про дату та час поховання захисників України повідомлять пізніше.

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