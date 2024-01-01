На Волині водійка збила 12-річного хлопчика на самокаті

На Волині водійка збила 12-річного хлопчика на самокаті
На Волині слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждав 12-річний хлопець.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Пригода трапилася учора, 16 жовтня, на проспекті Дружби у Нововолинську.

21-річна місцева жителька, керуючи автомобілем Daewoo Matiz, допустила наїзд на 12-річного школяра, який на самокаті перетинав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Водійка твереза.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
На Волині водійка збила 12-річного хлопчика на самокаті

Досудове розслідування триває.
На Волині водійка збила 12-річного хлопчика на самокаті

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Теги: Волинь, самокат, хлопчик, аварія
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