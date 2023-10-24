У волинському місті автівка на «зебрі» збила дитину на електросамокаті
Сьогодні, 05:28
16-го жовтня на проспекті Дружби у Нововолинську збили дитину на електросамокаті.
Як стало відомо БУГу, дитина переїжджала пішохідний перехід.
Потерпілого госпіталізували. На місці працювала поліція. Деталі згодом.
Нагадуємо, що пішоходам забороняється:
Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
Раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
Також не можна їхати по «зебрі» на самокаті та велосипеді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як стало відомо БУГу, дитина переїжджала пішохідний перехід.
Потерпілого госпіталізували. На місці працювала поліція. Деталі згодом.
Нагадуємо, що пішоходам забороняється:
Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
Раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
Також не можна їхати по «зебрі» на самокаті та велосипеді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У волинському місті автівка на «зебрі» збила дитину на електросамокаті
Сьогодні, 05:28
На волинському озері браконьєр наловив риби на 102 тисячі
Сьогодні, 01:15
17 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00