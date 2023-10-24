У волинському місті автівка на «зебрі» збила дитину на електросамокаті





Як стало відомо



Потерпілого госпіталізували. На місці працювала поліція. Деталі згодом.



Нагадуємо, що пішоходам забороняється:



Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;

Раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;

Також не можна їхати по «зебрі» на самокаті та велосипеді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16-го жовтня на проспекті Дружби у Нововолинську збили дитину на електросамокаті.Як стало відомо БУГу , дитина переїжджала пішохідний перехід.Потерпілого госпіталізували. На місці працювала поліція. Деталі згодом.Нагадуємо, що пішоходам забороняється:Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;Раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;Також не можна їхати по «зебрі» на самокаті та велосипеді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію