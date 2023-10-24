У волинському місті автівка на «зебрі» збила дитину на електросамокаті

У волинському місті автівка на «зебрі» збила дитину на електросамокаті
16-го жовтня на проспекті Дружби у Нововолинську збили дитину на електросамокаті.

Як стало відомо БУГу, дитина переїжджала пішохідний перехід.

Потерпілого госпіталізували. На місці працювала поліція. Деталі згодом.

Нагадуємо, що пішоходам забороняється:

Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
Раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
Також не можна їхати по «зебрі» на самокаті та велосипеді.

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Теги: Нововолинськ, ДТП, Волинь
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