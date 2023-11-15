Українці платитимуть штраф за миття та ремонт автомобілів у невстановлених місцях





Про це йдеться у статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), - пише



За здійснення ремонту автомобіля або миття його в невстановленому місці на території міста водіям загрожують штрафи:



для громадян – від 340 до 1360 гривень;

для підприємців – від 850 до 1700 гривень.

Окрім цього, стаття 91 КУпАП передбачає штрафи за миття автомобілів на природно-заповідних територіях або поблизу водойм. Це порушення правил охорони і використання об'єктів природно-заповідного фонду, що може призвести до значної шкоди довкіллю. Штрафи за такі порушення становлять від 153 до 408 гривень із можливістю конфіскації засобів, використаних для вчинення правопорушення.



Основна мета штрафів – захист довкілля та підтримання чистоти в населених пунктах. Ремонт автомобілів на вулиці часто передбачає використання хімічних речовин, таких як мастила, оливи та інші технічні рідини. Потрапляння цих речовин у ґрунт або стічні води завдає шкоди довкіллю, забруднюючи воду та ґрунт токсичними відходами. Особливо небезпечними є випадки миття автомобілів біля водойм, коли хімічні речовини потрапляють у річки чи озера, забруднюючи природні екосистеми.



Крім того, ремонтні роботи або миття автомобілів на вулицях порушують естетичний вигляд міських територій і створюють незручності для мешканців, оскільки часто супроводжуються брудом і неприємними запахами. Саме тому законодавство забороняє такі дії у громадських місцях, дозволяючи проводити їх лише у спеціально відведених для цього зонах.



Законодавство передбачає виняток для тимчасового ремонту автомобіля, коли транспортний засіб ламається в дорозі й потрібно негайно виконати необхідні роботи для його подальшого руху. Це дозволено в межах чинних правил, оскільки такі ситуації є непередбачуваними та вимагають термінових рішень. Однак у разі планового ремонту автомобіля його слід здійснювати лише на СТО або на приватній території.



Особливо серйозною є відповідальність за миття автомобілів на природоохоронних територіях або поблизу водойм. До природно-заповідних територій належать природні заповідники, національні парки, біосферні заповідники, ботанічні сади, а також інші штучно створені об'єкти природоохоронного значення. Штрафи за такі порушення не лише фінансові, а й можуть супроводжуватися конфіскацією знарядь, використаних для миття транспортного засобу.



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Законодавство України дозволяє використання мийок самообслуговування, якщо вони відповідають певним стандартам. Зокрема, мийки повинні мати належним чином облаштовані системи стоку використаної води та очисні споруди. Такий бізнес повинен бути зареєстрований і мати всі необхідні дозволи для функціонування. Якщо мийка працює нелегально, то відповідальність несе власник цього закладу, а водіям, які скористалися послугами нелегальної мийки, рідко загрожують штрафи. Водночас у разі доведення, що водій знав про незаконність мийки, йому може бути виписаний штраф до 500 гривень.



Як повідомлялося раніше, штрафи за незаконний збір грибів, ягід та горіхів суттєво зросли й можуть сягати 850 грн для громадян. Це підвищення покарання покликане ефективніше захищати природні ресурси України та стримувати порушників від самовільного збору на заборонених територіях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні за миття та ремонт автомобілів у невстановлених місцях штрафи складають від 340 до 1700 грн. За порушення цього правила на природоохоронних територіях штраф становитиме від 153 до 408 грн з можливістю конфіскації знарядь.Про це йдеться у статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), - пише Oboz.ua За здійснення ремонту автомобіля або миття його в невстановленому місці на території міста водіям загрожують штрафи:для громадян – від 340 до 1360 гривень;для підприємців – від 850 до 1700 гривень.Окрім цього, стаття 91 КУпАП передбачає штрафи за миття автомобілів на природно-заповідних територіях або поблизу водойм. Це порушення правил охорони і використання об'єктів природно-заповідного фонду, що може призвести до значної шкоди довкіллю. Штрафи за такі порушення становлять від 153 до 408 гривень із можливістю конфіскації засобів, використаних для вчинення правопорушення.Основна мета штрафів – захист довкілля та підтримання чистоти в населених пунктах. Ремонт автомобілів на вулиці часто передбачає використання хімічних речовин, таких як мастила, оливи та інші технічні рідини. Потрапляння цих речовин у ґрунт або стічні води завдає шкоди довкіллю, забруднюючи воду та ґрунт токсичними відходами. Особливо небезпечними є випадки миття автомобілів біля водойм, коли хімічні речовини потрапляють у річки чи озера, забруднюючи природні екосистеми.Крім того, ремонтні роботи або миття автомобілів на вулицях порушують естетичний вигляд міських територій і створюють незручності для мешканців, оскільки часто супроводжуються брудом і неприємними запахами. Саме тому законодавство забороняє такі дії у громадських місцях, дозволяючи проводити їх лише у спеціально відведених для цього зонах.Законодавство передбачає виняток для тимчасового ремонту автомобіля, коли транспортний засіб ламається в дорозі й потрібно негайно виконати необхідні роботи для його подальшого руху. Це дозволено в межах чинних правил, оскільки такі ситуації є непередбачуваними та вимагають термінових рішень. Однак у разі планового ремонту автомобіля його слід здійснювати лише на СТО або на приватній території.Особливо серйозною є відповідальність за миття автомобілів на природоохоронних територіях або поблизу водойм. До природно-заповідних територій належать природні заповідники, національні парки, біосферні заповідники, ботанічні сади, а також інші штучно створені об'єкти природоохоронного значення. Штрафи за такі порушення не лише фінансові, а й можуть супроводжуватися конфіскацією знарядь, використаних для миття транспортного засобу.Вас може зацікавити:Ситуація в енергосистемі змінилася через похолодання: чи відключатимуть струмВас може зацікавити:Ліквідувати комісії та скасувати медогляд: яку реформу готує Міноборони для призовниківЗаконодавство України дозволяє використання мийок самообслуговування, якщо вони відповідають певним стандартам. Зокрема, мийки повинні мати належним чином облаштовані системи стоку використаної води та очисні споруди. Такий бізнес повинен бути зареєстрований і мати всі необхідні дозволи для функціонування. Якщо мийка працює нелегально, то відповідальність несе власник цього закладу, а водіям, які скористалися послугами нелегальної мийки, рідко загрожують штрафи. Водночас у разі доведення, що водій знав про незаконність мийки, йому може бути виписаний штраф до 500 гривень.Як повідомлялося раніше, штрафи за незаконний збір грибів, ягід та горіхів суттєво зросли й можуть сягати 850 грн для громадян. Це підвищення покарання покликане ефективніше захищати природні ресурси України та стримувати порушників від самовільного збору на заборонених територіях.

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