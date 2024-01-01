На волинському озері браконьєр наловив риби на 102 тисячі

Працівниками Волинського рибоохоронного патруля спільно з представниками Луцького прикордонного загону затримано порушника на оз. Оріхівське: збитки склали 102 840,35 грн.Про це повідомляють у Волинському рибоохоронному патрулі.10 жовтня 2024 р. при здійсненні рибоохоронного заходу на озері Оріхівське (біля с. Мале Оріхове), Самарівської ТГ, Ковельського району на території природно-заповідного фонду - гідрологічному заказнику місцевого значення «Оріхівський» інспекторами Волинського рибоохоронного патруля разом зі службовцями Державної прикордонної служби прикордонної застави №4, 6 Луцького прикордонного загону було виявлено громадянина, жителя с. Меле Оріхове, Самарівської ТГ, Ковельського р-ну, який здійснював вилов водних біоресурсів з дерев’яного незареєстрованого човна за допомогою забороненого знаряддя лову - сітки риболовецької, виготовленої з сіткоснастевого матеріалу - жилки.Порушником було добуто водні біоресурси наступних видів: плітка звичайна - 17 екз, окунь звичайний - 6 екз, йорж звичайний - 1 екз. Своїми діями громадянин порушив ст 63 ч 2 Закону України «Про тваринний світ». Завдані збитки рибному господарству України склали 102 840,35 грн. На місце вчинення правопорушення було викликано слідчо-оперативну групу, яка здійснила огляд місця події та внесла відомості до ЄРДР, було складено протокол про адміністративне правопорушення. Незаконне знаряддя лову, добуті водні біоресурси вилучено працівниками поліції.Закликаємо громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства. Якщо Ви помітили порушення правил рибальства або порядку придбання чи збуту водних біоресурсів (торгівля живою чи свіжою рибою без наявності товаротранспортної накладної) просимо невідкладно повідомляти на «гарячу лінію» Волинського рибоохоронного патруля: 067 360 7840.Нагадуємо, що Постановою Уряду № 575 «Про затвердження спеціальних такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд», яка набула чинності у травні, збільшено розмір такс за незаконний вилов риби в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.Відтак, порушнику доведеться сплатити за один екземпляр, незалежно від розміру та ваги рибини, такі суми:Плітка – 18 282 грнЙорж, окунь – 4 565 грн.