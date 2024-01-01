17 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає журналістка Оксана Петрук (на фото).
17 жовтня також день народження святкує уродженець Володимира, народний депутат України ІІІ-VI скликань, голова "Асоціації медиків-офіцерів запасу" Сергій Шевчук, начальник управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації Олександр Блащук.
Також, 17 жовтня день ангела у Вероніки, Володимира, Павла, Петра, Степана.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників та бажає здоров'я, щастя, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
17 жовтня також день народження святкує уродженець Володимира, народний депутат України ІІІ-VI скликань, голова "Асоціації медиків-офіцерів запасу" Сергій Шевчук, начальник управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації Олександр Блащук.
Також, 17 жовтня день ангела у Вероніки, Володимира, Павла, Петра, Степана.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх іменинників та бажає здоров'я, щастя, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
17 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Коли у домівки лучани «пустять» тепло
16 жовтень, 22:38
Як у Луцьку після обшуків працюють МСЕК та ВЛК. ВІДЕО
16 жовтень, 21:16