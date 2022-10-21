Коли у домівки лучани «пустять» тепло





Про це Іван Скорупський. З його слів, в рамках початку опалювального сезону котельні поступово подають теплоносії в мережу, зокрема найперше до закладів соціальної інфраструктури — медичні та освітні заклади.



Як працюють міські котельні та коли тепло буде в домівках лучан

В одній із котелень Луцька 16 жовтня о 4:00 запустили подачу тепла у мережу, розповів майстер котельні Юрій Бушма.



"На даній котельні пройшла автоматизація, модернізація, поставили нам нове обладнання. Оператору вже не треба бігати, не треба заглядати у скельця, стежити за полум’ям. Усе ми бачимо тут: температуру води, яка подається на споживача – це 74 градуси Цельсія. – Це відповідає нормам? – Так", — сказав працівник котельні.



На території котельні в Луцьку є додаткова твердопаливна котельня, а також генератор, який запускатимуть у випадку перебоїв з електропостачанням. Зі слів Юрія Бушми, потужності генератора у зимовий період вистачить, аби обігріти медзаклад і забезпечити гарячою водою в повному обсязі.



Як повідомили в пресцентрі "Луцьктепла", станом на 16:00 запрацювали всі котельні, крім однієї на вулиці Заводській, де стався порив на внутрішньобудинкових трубопроводах.



Опалення вже увімкнули для 33 із 39 дитсадків, 14 із 25 шкіл та 13 із 18 лікарень. Тепло також подали до 13 із 25 інших навчальних закладів. Цього дня опалення з'явилося в луцькому ліцеї № 18, розповів Суспільному директор навчального закладу Сергій Скороход.



З його слів, у школі є ІТП, який автоматично регулює подачу тепла й температуру. У ліцеї навчається 1 277 учнів у дві зміни. Сергій Скороход додав, що стало в кабінетах значно тепліше.



Керівник "Луцьктепла" Іван Скорупський зазначив, що впродовж попередніх трьох діб у Луцьку фіксували температуру повітря +8° і нижче, тому 16 жовтня відбувся запуск усіх 43 котелень. Тарифи для населення залишаються на рівні встановлених у 2021 році.



Довідково: У 2024 році "Луцьктепло" модернізувало 11 котлів на семи котельнях та 22 насоси на 11 котельнях. Економія від цього, розповів директор Іван Скорупський — 1,2 млн кубометрів газу та 1 550 тис. кВт-год електроенергії. Також встановили 20 індивідуальних теплових пунктів, котрих усього є 350, а також замінили шість кілометрів аварійних мереж. З його слів, на все витратили 241 мільйон гривень: переважна більшість цих коштів — інвестиції через проєкт ЄБРР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку з 17 жовтня почнуть подавати опалення в багатоповерхові будинки. Аби система теплопостачання запрацювала повністю, потрібно до п’яти днів.Про це Суспільному розповів директор ДКП "Луцьктепло"З його слів, в рамках початку опалювального сезону котельні поступово подають теплоносії в мережу, зокрема найперше до закладів соціальної інфраструктури — медичні та освітні заклади.Як працюють міські котельні та коли тепло буде в домівках лучанВ одній із котелень Луцька 16 жовтня о 4:00 запустили подачу тепла у мережу, розповів майстер котельні Юрій Бушма."На даній котельні пройшла автоматизація, модернізація, поставили нам нове обладнання. Оператору вже не треба бігати, не треба заглядати у скельця, стежити за полум’ям. Усе ми бачимо тут: температуру води, яка подається на споживача – це 74 градуси Цельсія. – Це відповідає нормам? – Так", — сказав працівник котельні.На території котельні в Луцьку є додаткова твердопаливна котельня, а також генератор, який запускатимуть у випадку перебоїв з електропостачанням. Зі слів Юрія Бушми, потужності генератора у зимовий період вистачить, аби обігріти медзаклад і забезпечити гарячою водою в повному обсязі.Як повідомили в пресцентрі "Луцьктепла", станом на 16:00 запрацювали всі котельні, крім однієї на вулиці Заводській, де стався порив на внутрішньобудинкових трубопроводах.Опалення вже увімкнули для 33 із 39 дитсадків, 14 із 25 шкіл та 13 із 18 лікарень. Тепло також подали до 13 із 25 інших навчальних закладів. Цього дня опалення з'явилося в луцькому ліцеї № 18, розповів Суспільному директор навчального закладу Сергій Скороход.З його слів, у школі є ІТП, який автоматично регулює подачу тепла й температуру. У ліцеї навчається 1 277 учнів у дві зміни. Сергій Скороход додав, що стало в кабінетах значно тепліше.Керівник "Луцьктепла" Іван Скорупський зазначив, що впродовж попередніх трьох діб у Луцьку фіксували температуру повітря +8° і нижче, тому 16 жовтня відбувся запуск усіх 43 котелень. Тарифи для населення залишаються на рівні встановлених у 2021 році.У 2024 році "Луцьктепло" модернізувало 11 котлів на семи котельнях та 22 насоси на 11 котельнях. Економія від цього, розповів директор Іван Скорупський — 1,2 млн кубометрів газу та 1 550 тис. кВт-год електроенергії. Також встановили 20 індивідуальних теплових пунктів, котрих усього є 350, а також замінили шість кілометрів аварійних мереж. З його слів, на все витратили 241 мільйон гривень: переважна більшість цих коштів — інвестиції через проєкт ЄБРР.

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