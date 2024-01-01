У рідному місті зустріли волинянина, який два роки провів у російському полоні

Мешканці Нововолинська зустріли військового Сергія Смирнова, якого чекали з полону понад два роки.Про це повідомляє БУГ.Нагадаємо, 14-го вересня в результаті обміну полонених з російською федерацією в Україну з полону повернулися 103 військовослужбовці Збройних сил. Серед них – Сергій Смирнов, сімʼя якого зараз проживає у Нововолинську. Переїхали вони з Миколаєва. Його дружина Крістіна грає на флейті в Нововолинському оркестрі.Місто Нововолинськ зустрів Захисника піснею “Ой, у лузі червона калина”:Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)Сергій служить в 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, начальником оркестру, диригентом.Сергія взяли в полон у квітні 2022 році в Маріуполі на заводі Ілліча.