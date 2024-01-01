У рідному місті зустріли волинянина, який два роки провів у російському полоні
Сьогодні, 21:57
Мешканці Нововолинська зустріли військового Сергія Смирнова, якого чекали з полону понад два роки.
Про це повідомляє БУГ.
Нагадаємо, 14-го вересня в результаті обміну полонених з російською федерацією в Україну з полону повернулися 103 військовослужбовці Збройних сил. Серед них – Сергій Смирнов, сімʼя якого зараз проживає у Нововолинську. Переїхали вони з Миколаєва. Його дружина Крістіна грає на флейті в Нововолинському оркестрі.
Місто Нововолинськ зустрів Захисника піснею “Ой, у лузі червона калина”:
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Публикация от Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)
Сергій служить в 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, начальником оркестру, диригентом.
Сергія взяли в полон у квітні 2022 році в Маріуполі на заводі Ілліча.
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Про це повідомляє БУГ.
Нагадаємо, 14-го вересня в результаті обміну полонених з російською федерацією в Україну з полону повернулися 103 військовослужбовці Збройних сил. Серед них – Сергій Смирнов, сімʼя якого зараз проживає у Нововолинську. Переїхали вони з Миколаєва. Його дружина Крістіна грає на флейті в Нововолинському оркестрі.
Місто Нововолинськ зустрів Захисника піснею “Ой, у лузі червона калина”:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)
Сергій служить в 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, начальником оркестру, диригентом.
Сергія взяли в полон у квітні 2022 році в Маріуполі на заводі Ілліча.
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