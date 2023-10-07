Волинян просять впізнати жінку. ФОТО





Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.



"У Камінь-Каширському районному відділі поліції перебуває жінка, близько 40 років. Прикмети: зріст близько 160 см, середньої тілобулови, волосся русяве, коротко стрижена", - йдеться у дописі.



Тих, хто знає жінку чи володіє будь-якою інформацією з приводу цього - просять повідомити за номерами: 068 3273464 або 0682413757, а також 102.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські правоохоронці просять громадян впізнати жінку, яка знаходиться у відділі поліції.Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції."У Камінь-Каширському районному відділі поліції перебуває жінка, близько 40 років. Прикмети: зріст близько 160 см, середньої тілобулови, волосся русяве, коротко стрижена", - йдеться у дописі.Тих, хто знає жінку чи володіє будь-якою інформацією з приводу цього - просять повідомити за номерами: 068 3273464 або 0682413757, а також 102.

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