Волинян просять впізнати жінку. ФОТО

Волинян просять впізнати жінку. ФОТО
Волинські правоохоронці просять громадян впізнати жінку, яка знаходиться у відділі поліції.

Про це повідомляють у Камінь-Каширському районному відділі поліції.

"У Камінь-Каширському районному відділі поліції перебуває жінка, близько 40 років. Прикмети: зріст близько 160 см, середньої тілобулови, волосся русяве, коротко стрижена", - йдеться у дописі.
Волинян просять впізнати жінку. ФОТО
Волинян просять впізнати жінку. ФОТО

Тих, хто знає жінку чи володіє будь-якою інформацією з приводу цього - просять повідомити за номерами: 068 3273464 або 0682413757, а також 102.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, поліція, розшук, впізнання
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