Почаївська міськрада разом із УПЦ МП оскаржують передачу монастиря державі
Сьогодні, 19:34
Почаївська міська рада та УПЦ МП вирішили оскаржити рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві.
Про це йдеться в ухвалі Західного апеляційного суду, пише "Укрінформ".
"Об`єднати в одне апеляційне провадження апеляційні скарги Почаївської міської ради та Почаївського Свято-Духівського монастиря Тернопільської єпархії Української православної церкви, подані на рішення Господарського суду Тернопільської області від 14.08.2024", — ідеться в документі.
Оскарження рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври розглядатимуть 31 жовтня.
24 травня Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ про утворення комісії з перевірки стану збереження державного майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.
Комісія Мінкульту провела перевірку збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, де виявили низку порушень.
Одразу після проведеної комісією Міністерства культури та інформаційної політики перевірки монастир УПЦ МП в Свято-Успенській Почаївській лаврі продовжив самовільне будівництво.
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Про це йдеться в ухвалі Західного апеляційного суду, пише "Укрінформ".
"Об`єднати в одне апеляційне провадження апеляційні скарги Почаївської міської ради та Почаївського Свято-Духівського монастиря Тернопільської єпархії Української православної церкви, подані на рішення Господарського суду Тернопільської області від 14.08.2024", — ідеться в документі.
Оскарження рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври розглядатимуть 31 жовтня.
24 травня Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ про утворення комісії з перевірки стану збереження державного майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.
Комісія Мінкульту провела перевірку збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, де виявили низку порушень.
Одразу після проведеної комісією Міністерства культури та інформаційної політики перевірки монастир УПЦ МП в Свято-Успенській Почаївській лаврі продовжив самовільне будівництво.
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Почаївська міськрада разом із УПЦ МП оскаржують передачу монастиря державі
Сьогодні, 19:34