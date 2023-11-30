Почаївська міськрада разом із УПЦ МП оскаржують передачу монастиря державі

Почаївська міськрада разом із УПЦ МП оскаржують передачу монастиря державі
Почаївська міська рада та УПЦ МП вирішили оскаржити рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві.

Про це йдеться в ухвалі Західного апеляційного суду, пише "Укрінформ".

"Об`єднати в одне апеляційне провадження апеляційні скарги Почаївської міської ради та Почаївського Свято-Духівського монастиря Тернопільської єпархії Української православної церкви, подані на рішення Господарського суду Тернопільської області від 14.08.2024", — ідеться в документі.

Оскарження рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври розглядатимуть 31 жовтня.

24 травня Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ про утворення комісії з перевірки стану збереження державного майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.

Комісія Мінкульту провела перевірку збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, де виявили низку порушень.

Одразу після проведеної комісією Міністерства культури та інформаційної політики перевірки монастир УПЦ МП в Свято-Успенській Почаївській лаврі продовжив самовільне будівництво.

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Теги: Почаївська лавра
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