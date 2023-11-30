Почаївська міськрада разом із УПЦ МП оскаржують передачу монастиря державі





Про це йдеться в ухвалі Західного апеляційного суду, пише



"Об`єднати в одне апеляційне провадження апеляційні скарги Почаївської міської ради та Почаївського Свято-Духівського монастиря Тернопільської єпархії Української православної церкви, подані на рішення Господарського суду Тернопільської області від 14.08.2024", — ідеться в документі.



Оскарження рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври розглядатимуть 31 жовтня.



24 травня Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ про утворення комісії з перевірки стану збереження державного майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.



Комісія Мінкульту провела перевірку збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, де виявили низку порушень.



Одразу після проведеної комісією Міністерства культури та інформаційної політики перевірки монастир УПЦ МП в Свято-Успенській Почаївській лаврі продовжив самовільне будівництво.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Почаївська міська рада та УПЦ МП вирішили оскаржити рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври у Почаєві.Про це йдеться в ухвалі Західного апеляційного суду, пише "Укрінформ" "Об`єднати в одне апеляційне провадження апеляційні скарги Почаївської міської ради та Почаївського Свято-Духівського монастиря Тернопільської єпархії Української православної церкви, подані на рішення Господарського суду Тернопільської області від 14.08.2024", — ідеться в документі.Оскарження рішення суду, який повернув державі комплекс будівель Свято-Духівського монастиря Свято-Успенської Почаївської лаври розглядатимуть 31 жовтня.24 травня Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ про утворення комісії з перевірки стану збереження державного майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника.Комісія Мінкульту провела перевірку збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, де виявили низку порушень.Одразу після проведеної комісією Міністерства культури та інформаційної політики перевірки монастир УПЦ МП в Свято-Успенській Почаївській лаврі продовжив самовільне будівництво.

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