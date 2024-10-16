Місцеві адміністрації можуть втратити право на бронювання підприємств, – ЗМІ

Місцеві адміністрації можуть втратити право на бронювання підприємств, – ЗМІ
Обласні військові адміністрації можуть позбавити права на визнання критичних для економіки підприємств і цим питанням займатимуться тільки міністерства.

Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine з посиланням на слова співрозмовників в ОП, пише Економічна правда.

Видання пише, що співрозмовник в ОП заявив, що на початку жовтня у президента відбулася нарада, на якій обговорювалися питання мобілізації.

"Військові наголосили, що нинішня модель бронювання зриває мобілізаційні процеси", – додав він.

Річ у тім, що 17 липня уряд запустив новий механізм бронювання через "Дію", що прискорило процес, і зараз понад 1,5 мільйона людей мають бронь.

На тлі цього, Міноборони ініціювало аудит критичних для економіки підприємств. Президент доручив перевірити, чи всі підприємства, які отримали бронь, дійсно критичні для економіки.

Претензії до бронювання виникли зі списками, поданими обласними військовими адміністраціями (ОВА). Крім основних семи критеріїв, кожна ОВА має свій окремий перелік вимог для визнання критичних підприємств.

У Дніпровській ОВА, наприклад, встановлено ще додатково вісім критеріїв, виконавши один із яких компанія може вважатися критично важливою, пише Forbes. Деякі місцеві адміністрації мають переліки з декількох десятків додаткових критеріїв.

Два співрозмовники видання в ОП та уряді очікують, що після аудиту ОВА можуть втратити право подавати критичні підприємства, і це буде робити лише кілька міністерств.

Підприємства, які не пройдуть аудит, втратять статус критичних і не зможуть бронювати співробітників.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.

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Теги: Росія, Україна, війна
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