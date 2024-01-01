МЗС: російські війська готуються до ударів по об’єктах ядерної енергетики в Україні

МЗС: російські війська готуються до ударів по об’єктах ядерної енергетики в Україні
Російські армія готується до ударів по об’єктах ядерної енергетики в Україні.

Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі, пише Укрінформ.

"Росія має повне домінування в повітрі. Ми знаємо, що вони готують удари по об’єктах нашої ядерної енергетики", — заявив Сибіга.

У зв'язку із загрозою з боку РФ, Україна наполягає зняти будь-які обмеження щодо застосування ракет дальньої дії по військовим обʼєктам на території Росії.

"Це наше право, згідно зі статутом ООН, як країни, яка захищається. Це право з самооборони виправдане. Ми цього потребуємо вже зараз. І я радий, що ми з присутніми тут колегами всі однодумці", — наголосив очільник МЗС.

Україна на тлі посилення ударів по портах звернулася до Міжнародної морської організації щодо відправки моніторингової місії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
МЗС: російські війська готуються до ударів по об’єктах ядерної енергетики в Україні
Сьогодні, 17:29
Декоративні листяні кімнатні рослини: оберіть свій ідеальний вазон
Сьогодні, 16:53
Не визнала вину: у Луцьку за виправдовування агресії рф судили працівницю СБУ
Сьогодні, 16:48
Рідним загиблого Героя Олександра Голодюка вручили орден «За мужність»
Сьогодні, 16:06
Шольц підтвердив, що готовий поговорити з путіним
Сьогодні, 15:42
Схожі новини
Рідним загиблого Героя Олександра Голодюка вручили орден «За мужність» Рідним загиблого Героя Олександра Голодюка вручили орден «За мужність»
Сьогодні, 16:06
Шольц підтвердив, що готовий поговорити з путіним Шольц підтвердив, що готовий поговорити з путіним
Сьогодні, 15:42
Міноборони допустило до експлуатації український дрон «Чаклун» Міноборони допустило до експлуатації український дрон «Чаклун»
Сьогодні, 15:14
У Молдові біля кордону з Україною знайшли уламки «снаряда» У Молдові біля кордону з Україною знайшли уламки «снаряда»
Сьогодні, 14:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Особливості та переваги сучасних телевізорів
Сьогодні, 18:11
 0
МЗС: російські війська готуються до ударів по об’єктах ядерної енергетики в Україні
Сьогодні, 17:29
 0
Декоративні листяні кімнатні рослини: оберіть свій ідеальний вазон
Сьогодні, 16:53
 0
Не визнала вину: у Луцьку за виправдовування агресії рф судили працівницю СБУ
Сьогодні, 16:48
 0
Рідним загиблого Героя Олександра Голодюка вручили орден «За мужність»
Сьогодні, 16:06
 0
Медіа
відео
1/8