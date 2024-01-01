МЗС: російські війська готуються до ударів по об’єктах ядерної енергетики в Україні





Про це заявив очільник МЗС України Андрій Сибіга під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі, пише



"Росія має повне домінування в повітрі. Ми знаємо, що вони готують удари по об’єктах нашої ядерної енергетики", — заявив Сибіга.



У зв'язку із загрозою з боку РФ, Україна наполягає зняти будь-які обмеження щодо застосування ракет дальньої дії по військовим обʼєктам на території Росії.



"Це наше право, згідно зі статутом ООН, як країни, яка захищається. Це право з самооборони виправдане. Ми цього потребуємо вже зараз. І я радий, що ми з присутніми тут колегами всі однодумці", — наголосив очільник МЗС.



Україна на тлі посилення ударів по портах звернулася до Міжнародної морської організації щодо відправки моніторингової місії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські армія готується до ударів по об’єктах ядерної енергетики в Україні.Про це заявив очільник МЗС Українипід час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі, пише Укрінформ "Росія має повне домінування в повітрі. Ми знаємо, що вони готують удари по об’єктах нашої ядерної енергетики", — заявив Сибіга.У зв'язку із загрозою з боку РФ, Україна наполягає зняти будь-які обмеження щодо застосування ракет дальньої дії по військовим обʼєктам на території Росії."Це наше право, згідно зі статутом ООН, як країни, яка захищається. Це право з самооборони виправдане. Ми цього потребуємо вже зараз. І я радий, що ми з присутніми тут колегами всі однодумці", — наголосив очільник МЗС.Україна на тлі посилення ударів по портах звернулася до Міжнародної морської організації щодо відправки моніторингової місії.

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