Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Прогноз погоди на 17 жовтня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0,-2°, вдень 9-11°.

Волинська область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки, місцями туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0,-3°, вдень 7-12°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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