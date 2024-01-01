Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 17 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0,-2°, вдень 9-11°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки, місцями туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0,-3°, вдень 7-12°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Прогноз погоди на 17 жовтня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки.
Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0,-2°, вдень 9-11°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки, місцями туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0,-3°, вдень 7-12°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як у Луцьку після обшуків працюють МСЕК та ВЛК. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
Волинян просять впізнати жінку. ФОТО
Сьогодні, 20:34
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 жовтня
Сьогодні, 20:00