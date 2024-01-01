Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Прогноз погоди на 17 жовтня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0,-2°, вдень 9-11°.



Волинська область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки, місцями туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0,-3°, вдень 7-12°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки.Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0,-2°, вдень 9-11°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці сильні заморозки, місцями туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 0,-3°, вдень 7-12°.

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