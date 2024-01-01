Як у Луцьку після обшуків працюють МСЕК та ВЛК. ВІДЕО





На фотографіях, які раніше оприлюднили правоохоронці — приміщення Луцької МСЕК, що на проспекті Відродження, - про це повідомляє



16 жовтня під кабінетом голови медико-санітарної експертної комісії утворилася черга. Один із чоловіків, який не назвав свого імені, розповів: в кабінетах працюють правоохоронці.



Голова Луцької міської МСЕК Тетяна Сидорук розповіла, що тривають не слідчі дії, а робота співробітників Бюро економічної безпеки України.



"В нас зараз іде засідання, я перепрошую, ще люди. – А що вони у вас просять, якісь документи, щось вилучають? – Це їхня робота, я не буду коментувати. Це їхня робота", — сказала посадовиця.



На інших світлинах, опублікованих Службою безпеки України — кабінет, де проводять військово-лікарську комісію у медзакладі на вулиці Стефаника. Голова військово-лікарської комісії (ВЛК), яка відмовилася називати своє ім’я, розповіла: 16 жовтня вони працюють у штатному режимі.



"Не було тут обшуків? – Я коментарів не надаю, будь ласка, залиште кабінет", — сказала голова ВЛК, котра не назвалася.



Один із військовозобов’язаних поза камерою розповів, що обшуки на Стефаника були в четвер, 10 жовтня. З кабінету, фото якого опублікувала СБУ, вийшла жінка у формі. Надавати коментарі вона відмовилася.



На вулиці Теремнівській у Луцьку розташований Волинський обласний терцентр комплектування та соціальної підтримки. Речниця обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук телефоном відмовилася коментувати ситуацію, посилаючись на таємницю слідства, яке проводить Служба безпеки України.



Що відомо про обшуки в МСЕК, ВЛК і ТЦК на Волині

Працівники СБУ на Волині викрили схему ухилення від мобілізації, повідомила Суспільному речниця СБУ Волині Іванна Поліщук. За версією правоохоронців, за гроші люди, котрим оголосили підозру, виготовляли пакет документів, який давав підстави "списати" чоловіка з військового обліку.



"Зловмисники організовували виготовлення фіктивних медичних довідок та обстежень, на підставі яких у подальшому МСЕК незаконно оформлювала групу інвалідності цілком здоровому чоловікові", — прокоментувала речниця СБУ в області.



Підозри наразі оголосили двом чоловікам. Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми та притягнення їх до кримінальної відповідальності, додала Іванна Поліщук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після проведення обшуків у службових приміщеннях медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), військово-лікарських комісій (ВЛК), районних і міських терцентрах комплектування і соцпідтримки (ТЦК) за підозрою в організації схеми з ухилення від мобілізації, робочий процес у структурах 16 жовтня — у звичному режимі.На фотографіях, які раніше оприлюднили правоохоронці — приміщення Луцької МСЕК, що на проспекті Відродження, - про це повідомляє Суспільне 16 жовтня під кабінетом голови медико-санітарної експертної комісії утворилася черга. Один із чоловіків, який не назвав свого імені, розповів: в кабінетах працюють правоохоронці.Голова Луцької міської МСЕК Тетяна Сидорук розповіла, що тривають не слідчі дії, а робота співробітників Бюро економічної безпеки України."В нас зараз іде засідання, я перепрошую, ще люди. – А що вони у вас просять, якісь документи, щось вилучають? – Це їхня робота, я не буду коментувати. Це їхня робота", — сказала посадовиця.На інших світлинах, опублікованих Службою безпеки України — кабінет, де проводять військово-лікарську комісію у медзакладі на вулиці Стефаника. Голова військово-лікарської комісії (ВЛК), яка відмовилася називати своє ім’я, розповіла: 16 жовтня вони працюють у штатному режимі."Не було тут обшуків? – Я коментарів не надаю, будь ласка, залиште кабінет", — сказала голова ВЛК, котра не назвалася.Один із військовозобов’язаних поза камерою розповів, що обшуки на Стефаника були в четвер, 10 жовтня. З кабінету, фото якого опублікувала СБУ, вийшла жінка у формі. Надавати коментарі вона відмовилася.На вулиці Теремнівській у Луцьку розташований Волинський обласний терцентр комплектування та соціальної підтримки. Речниця обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук телефоном відмовилася коментувати ситуацію, посилаючись на таємницю слідства, яке проводить Служба безпеки України.Працівники СБУ, повідомила Суспільному речниця СБУ ВолиніЗа версією правоохоронців, за гроші люди, котрим оголосили підозру, виготовляли пакет документів, який давав підстави "списати" чоловіка з військового обліку."Зловмисники організовували виготовлення фіктивних медичних довідок та обстежень, на підставі яких у подальшому МСЕК незаконно оформлювала групу інвалідності цілком здоровому чоловікові", — прокоментувала речниця СБУ в області.Підозри наразі оголосили двом чоловікам. Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми та притягнення їх до кримінальної відповідальності, додала Іванна Поліщук.

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