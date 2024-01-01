На Волині ліквідували схему ухилення від мобілізації. ФОТО
Сьогодні, 11:11
Служба безпеки на Волині ліквідувала схему ухилення від мобілізації.
Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Служба безпеки викрила учасників схеми, які за гроші пропонували військовозобов'язаним уникнути мобілізації.
За гроші фігуранти виготовляли пакет документів, який давав підстави «списати» чоловіка з військового обліку.
Зловмисники організовували виготовлення фіктивних медичних довідок та обстежень, на підставі яких у подальшому МСЕК незаконно оформлювала групу інвалідності цілком здоровому чоловікові.
Наступним етапом у цій схемі було зняття здорового призовника з військового обліку.
Для цього фігуранти використовували особисті зв’язки у волинських лікарнях, Луцькій міській МСЕК та в ТЦК та СП у Волинській області.
Свої “послуги” схематозники оцінювали в 7-12 тис. доларів США з особи.
Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів виявлено та вилучено:
- комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи з доказами злочинної діяльності;
- готівкові кошти в сумі понад 60 тис. доларів США, отримані, ймовірно, в результаті незаконної діяльності;
- готові офіційні медичні документи з ознаками підроблення.
Двом фігурантам уже повідомлено про підозру за ч.2 ст. 28 та ч.2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
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Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Служба безпеки викрила учасників схеми, які за гроші пропонували військовозобов'язаним уникнути мобілізації.
За гроші фігуранти виготовляли пакет документів, який давав підстави «списати» чоловіка з військового обліку.
Зловмисники організовували виготовлення фіктивних медичних довідок та обстежень, на підставі яких у подальшому МСЕК незаконно оформлювала групу інвалідності цілком здоровому чоловікові.
Наступним етапом у цій схемі було зняття здорового призовника з військового обліку.
Для цього фігуранти використовували особисті зв’язки у волинських лікарнях, Луцькій міській МСЕК та в ТЦК та СП у Волинській області.
Свої “послуги” схематозники оцінювали в 7-12 тис. доларів США з особи.
Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів виявлено та вилучено:
- комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи з доказами злочинної діяльності;
- готівкові кошти в сумі понад 60 тис. доларів США, отримані, ймовірно, в результаті незаконної діяльності;
- готові офіційні медичні документи з ознаками підроблення.
Двом фігурантам уже повідомлено про підозру за ч.2 ст. 28 та ч.2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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