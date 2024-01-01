На Волині ліквідували схему ухилення від мобілізації. ФОТО

На Волині ліквідували схему ухилення від мобілізації. ФОТО
Служба безпеки на Волині ліквідувала схему ухилення від мобілізації.

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.

Служба безпеки викрила учасників схеми, які за гроші пропонували військовозобов'язаним уникнути мобілізації.

За гроші фігуранти виготовляли пакет документів, який давав підстави «списати» чоловіка з військового обліку.

Зловмисники організовували виготовлення фіктивних медичних довідок та обстежень, на підставі яких у подальшому МСЕК незаконно оформлювала групу інвалідності цілком здоровому чоловікові.

Наступним етапом у цій схемі було зняття здорового призовника з військового обліку.

Для цього фігуранти використовували особисті зв’язки у волинських лікарнях, Луцькій міській МСЕК та в ТЦК та СП у Волинській області.
Свої “послуги” схематозники оцінювали в 7-12 тис. доларів США з особи.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів виявлено та вилучено:

- комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи з доказами злочинної діяльності;

- готівкові кошти в сумі понад 60 тис. доларів США, отримані, ймовірно, в результаті незаконної діяльності;

- готові офіційні медичні документи з ознаками підроблення.
На Волині ліквідували схему ухилення від мобілізації. ФОТО

Двом фігурантам уже повідомлено про підозру за ч.2 ст. 28 та ч.2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.
На Волині ліквідували схему ухилення від мобілізації. ФОТО

Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
На Волині ліквідували схему ухилення від мобілізації. ФОТО
На Волині ліквідували схему ухилення від мобілізації. ФОТО
На Волині ліквідували схему ухилення від мобілізації. ФОТО
На Волині ліквідували схему ухилення від мобілізації. ФОТО

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Теги: ухилянти, Волинь, схема
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